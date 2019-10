Muzikaal vormingstraject Dvorak Christophe Maertens

25 oktober 2019

10u51 0 Ieper Davidsfonds Wervik en Geluwe organiseren een muzikaal vormingstraject rond de Boheemse componist Dvorak.

Op woensdag 20 november is er in het Perron in Ieper een voorbespreking voor een concert. “Weinig componisten kunnen zo treffend het karakter van een land en volk in een passende muzikale mal gieten als Antonin Dvorak bij Bohemen. Zijn muziek ademt de spirit van de gloeiende beboste heuvels en neemt ons iedere keer mee op een weergaloze reis waar cultuur, natuur en traditie elkaar ontmoeten”, aldus de organisatoren. “We gaan dieper in op de figuur van A. Dvorak en zijn positie binnen het Europese muziekveld. We duiken in één van de meest monumentale bijdragen aan het concerto-repertoire, namelijk, zijn celloconcerto.”

Op vrijdag 22 november wordt om 20.15 uur het celloconcert gebracht in het Ieperse cultuurcentrum. “Ondanks zijn weerstand tegenover de cello als instrument, groeide zijn celloconcerto uit tot één van de twee meest gespeelde concerti wereldwijd. Is het weemoed die doorschemert en het verlangen naar zijn geboorteland ? Of is het zijn verdriet om de ziekte van zijn schoonzus, zijn eerste liefde ? Tien jaar voor het celloconcerto startte Dvorak het werk aan zijn zevende symfonie, geïnspireerd door Brahms’ 3de symfonie. Hierbij speelt zijn vaderland Tsjechië de hoofdrol. Hij schreef in een brief : ‘Wat in mijn hoofd speelt, is liefde, God en mijn vaderland’. Kenners noemen deze symfonie het hoogtepunt in zijn symfonisch oeuvre en de meest internationale, ondanks zijn grote liefde voor zijn vaderland.”

Tenslotte is er een nabespreking op woensdag 27 november, opnieuw in Het Perron in Ieper. De toegangsprijs voor leden Davidfonds is 35 euro, voor niet leden 39 euro. In de prijs zit een concertticket, twee vormingsavonden, een syllabus en een drankje. Ook kan enkel het concert worden bijgewoond: daarvoor betalen leden 23 euro, niet leden 25 euro. Schrijf in vóór 9 november 2019 en via rekening BE10 0012 0974 5604 van Davidsfonds Wervik. “Wij reserveren uw plaats en organiseren, indien gewenst, vervoer naar ‘Het Perron’ te Ieper”.