Muurschildering Haig House uit interbellum krijgt nieuw laagje verf Christophe Maertens Erik De Block

26 juni 2020

10u21 0 Ieper De muurschildering voor Haig House op de Poperingseweg kreeg een nieuw laagje verf. Dat was dringend nodig, want de opschriften, die dateren uit het interbellum, waren aan het verdwijnen.

De muurschildering werd tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog aangebracht op de zijgevel van de woning met huisnummer 65 op de Poperingseweg in Ieper. Het gaat om een advertentie van de Britse oud-strijdersvereniging British Legion voor Haig House, een onthaalplaats voor Britse pelgrims die de frontstreek rond Ieper willen bezoeken. De muurschildering kwam boven water bij werken aan de woning. In 2013 liet toenmalig Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois de muuradvertentie beschermen. Een tijdje geleden werd op sociale media melding gemaakt dat de verflaag aan het verdwijnen was, maar nu ziet de muurschildering er weer piekfijn uit.