Muurschilderij uit interbellum heeft dringend een likje verf nodig Christophe Maertens

17 januari 2020

11u40 1 Ieper De muurschilderij voor ‘Haig House’ op de Poperingseweg zijn dringend aan restauratie op, want de opschriften zijn stilaan aan het verdwijnen. De muuradvertentie dateert uit het interbellum.

De muurschilderij werd in het interbellum aangebracht op de zijgevel van de woning met huisnummer 65 op de Poperingseweg in Ieper. Het gaat om een advertentie van de Britse oud-strijdersvereniging ‘British Legion’ voor ‘Haig House’, een onthaalplaats voor Britse pelgrims die de frontstreek rond Ieper willen bezoeken. De muurschilderij kwam boven water bij werken aan de woningen. In 2013 liet Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois de muuradvertentie beschermen. De muurschilderij zou echter dringend weer een likje verf kunnen gebruiken.