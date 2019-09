Motorrijder zwaargewond na botsing met auto AHK

Op de Diksmuidseweg in Boezinge is een motorrijder maandagavond zwaargewond geraakt. De motorrijder botste rond 17 uur met een auto. De bestuurder werd van zijn motor gekatapulteerd en raakte zwaargewond. De MUG snelde ter plaatse en voerde de man af naar het Jan-Ypermanziekenhuis in Ieper. Door het ongeval was de Diksmuidseweg in Boezinge een tijdje afgesloten voor het verkeer.