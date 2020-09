Monumentenwachters dalen 60 meter hoge toren van kathedraal af: “Je mag geen hoogtevrees hebben” Peter Lanssens

13 september 2020

14u08 0 Ieper De twee jongste monumentenwachters van onze provincie dalen op zondag 13 september op Open Monumentendag drie keer met een Go-Pro camera de toren van de Sint-Maartenskathedraal in Ieper af. Die spectaculaire afdaling van 60 meter is te volgen op de Facebookpagina van Monumentenwacht . "De toren wordt tegelijk geïnspecteerd", zegt Peter Desmet (56) uit Tielt.

Monumentenwacht bekijkt in West-Vlaanderen alleen al jaarlijks ruim duizend waardevolle erfgoedpanden. Elk pand wordt om de drie tot vier jaar geïnspecteerd. “Om na te gaan in welke staat het zich bevindt en wat er eventueel moet gebeuren om het in een goeie staat te houden. Een afdaling zoals vandaag in Ieper is niet altijd noodzakelijk, maar het gebeurt wel meer hoor”, zegt Peter Desmet.

“Zo gaan we tijdens een inspectie na of er geen stenen loszitten of afbrokkelen, of het voegwerk nog in orde is en of er geen struiken of zelfs bomen uit het gebouw groeien. Opmerkelijk is dat we steeds meer slechtvalken opmerken tijdens onze inspecties. Hetzelfde voor kerkuilen. Het gebeurt dat we nestkasten helpen plaatsen.”

Het zijn Ramses Vlaeminck (39) uit Vivenkapelle bij Damme en Bart Clicteur (42) uit Oudenburg die op Open Monumentendag de toren van de Sint-Maartenskathedraal afdalen, onder begeleiding van Patrick Declercq (56) uit Lauwe. Er is een livestream met GoPro te (her)bekijken op de Facebookpagina van Monumentenwacht. De toren van de kathedraal is trouwens in een vrij goeie staat, er zijn geen alarmerende problemen.

Het team van Monumentenwacht West-Vlaanderen omvat na een recente uitbreiding elf krachten. De job is voltijds. De provincie en het Vlaams Gewest bekostigen. “Wie monumentenwachter wil worden, heeft interesse in (de geschiedenis van) monumentale panden. En heeft een bouwkundige achtergrond”, legt Peter Desmet uit.

“Zo zijn er enkele assistent-architecten actief bij ons. En ook een schrijnwerker, we vullen elkaar aan. Je mag geen hoogtevrees hebben. Wie monumentenwachter wil worden, krijgt eerst een opleiding. We komen elk jaar ook zes dagen samen om klimoefeningen te doen. Ik vind het aangenaam dat je als monumentenwachter op veel plaatsen in West-Vlaanderen komt. Ik doe het al 26 jaar en wil niets anders meer doen.”

Er zijn zondagnamiddag op Open Monumentendag rondleidingen in de Sint-Maartenskathedraal zelf voor het publiek, tot op de zolder boven de gewelven. Je kan op Open Monumentendag dankzij Monumentenwacht ook de ondergrondse Ieperlee verkennen, met hoge laarzen aan. Onder de Rijselpoort is dat. In het onderaards gangenstelsel stroomt een enorme hoeveelheid water de stad Ieper binnen.