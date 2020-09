Mondmaskers mogen af in De Palingbeek, in winkelstraten blijven ze wel nog verplicht Christophe Maertens

02 september 2020

07u53 0 Ieper Voortaan moeten bezoekers van De Palingbeek geen mondmasker meer dragen. De mondmaskerplicht blijft wel van kracht in de winkelstraten en andere drukke plaatsen in de stad. “We beseffen dat het van iedereen een inspanning vraagt, maar het is belangrijk dat we doorzetten en elkaar beschermen, met of zonder verplichting.”

Stad Ieper evalueert de coronamaatregelen voortdurend. “Zo wordt de verplichting om een mondmasker te dragen op bepaalde plaatsen in provinciaal domein De Palingbeek, zoals op het wandelpad naar en bij het speelplein, afgeschaft”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Na de drukke vakantiemaanden verwachten we sowieso een daling in het aantal bezoekers. Het blijft uiteraard sterk aanbevolen een mondmasker op te zetten op momenten van drukte, maar een verplichting geldt er niet meer. De provincie zal binnenkort de signalisatie verwijderen.”

Westvlees

In de Ieperse winkelstraten en andere drukke zones, blijft de verplichting voorlopig wel nog van kracht. “De cijfers in Vlaanderen evolueren gunstig en in Ieper kenden we, op de besmettingen van Ieperse werknemers in het bedrijf Westvlees na, gelukkig nog geen echte tweede golf”, gaat de burgemeester verder. “Het coronavirus is echter nog niet bezworen. Met de heropstart van de scholen en de bedrijven is het niet aangewezen de verplichting in de afgebakende zone al los te laten. We zien dat onze inwoners en bezoekers hun verantwoordelijkheid nemen en het mondmasker dragen waar dat gevraagd wordt, maar ook waar het aangewezen is zonder verplichting. Dat geeft vertrouwen. We beseffen dat het van iedereen een inspanning vraagt, maar het is belangrijk dat we doorzetten en elkaar beschermen, met of zonder verplichting.”