Mondmaskers die vastzaten bij douane eindelijk geleverd: “Tegen het eind van de week zou iedereen er een moeten hebben” Christophe Maertens

03 juni 2020

15u27 2 Ieper Woensdag werd in Ieper de laatste lading mondmaskers geleverd die een tijdje hebben vastgezeten bij de douane. De douane hield ze tegen omdat een handleiding ontbrak. “We hebben er zelf een gebruiksaanwijzing bij gestoken, zodat iedereen weet hoe hij de maskers moet gebruiken.”

17 West-Vlaamse steden en gemeenten besloten samen een groepsaankoop voor mondmaskers te plaatsen, 260.000 stuks in totaal. De levering liep echter niet van een leien dakje. Een deel van de maskers kwam vast te zitten bij de Belgische douane omdat een handleiding bij de maskers ontbrak. “Mijn argument om de maskers vrij te krijgen, was dat we zelf een handleiding bij de maskers zouden stoppen. Het heeft wel wat inspanningen gekost eer we groen licht kregen van de FOD economie ”, zegt Iepers burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “We hebben 40.000 mondmaskers besteld. Een eerste deel werd vorige week geleverd, en door vrijwilligers bedeeld in alle deelgemeenten. Nu is dus ook het laatste deel aangekomen, en gaan we meteen aan de slag om ook zo snel als mogelijk ook het centrum van Ieper te bevoorraden.”

Veilig ingepakt

In de loodsen van de technische dienst worden de mondmaskers veilig ingepakt, zodat ze klaar zijn voor bedeling. “Tegen eind deze week zou iedereen in Ieper een gratis mondmasker moeten gekregen hebben”, maakt de burgemeester zich sterk. “Als dat niet het geval is, kunnen inwoners contact opnemen met het corona-meldpunt.”

De maskers zijn herbruikbare stoffen comfortmaskers met een uitsparing waarin een filter past. De filters van de federale overheid worden bedeeld samen met de mondmaskers die de stad Ieper zelf aankocht.

Instructies en tips

“Het is belangrijk dat de mondmaskers correct gebruikt en gewassen worden”, verduidelijkt burgemeester Talpe. “Daarom zitten er bij de mondmaskers duidelijke instructies en tips. We vragen iedereen die grondig door te nemen en deze goed na te leven. Hou er rekening mee dat de maskers voor het eerste gebruik gewassen moeten worden op 60 graden.”

Vragen of problemen? Of heb je na het weekend nog geen mondmasker ontvangen? Neem dan contact op met het corona-meldpunt op 0900/88.900 of via corona@ieper.be.

Ook onder andere Mesen en Poperinge kunnen nu eindelijk de mondmaskers bedelen.