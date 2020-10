Mogelijkse afschaffing veerdienst Hull-Zeebrugge zorgt voor grote bijkomende onrust in toeristisch sector: “Dit is een ramp voor de regio Ieper” Christophe Maertens

18u19 0 Ieper Als we de Engelse pers mogen geloven – en waarom zouden we dat niet doen - dan is de kans groot dat het Britse bedrijf P&O zijn bootverbinding tussen Hull en Zeebrugge schrapt. Voor de toeristisch sector in Ieper en bij uitbreiding heel West-Vlaanderen betekent dat niet minder dan een drama. Heel wat Schotse en Noord-Engelse touroperatoren die naar de Westhoek afzakken, maken immers gebruik van die zeeverbinding. “Na corona en brixit krijgen we nu ook dit op ons bord. Het mag stoppen.”

Een artikel in een Britse pers doet veel Ieperse ondernemers de schrik om het hart slaan. Volgens de Engelse krant The Hull Daily Mail heeft de Britse rederij P&O plannen om de veerdienst Hull-Zeebrugge op te geven. “Bronnen zeggen dat de Pride of Bruges en de Pride of York, de twee schepen die de veerdienst verzorgen, uit de vaart worden genomen”, aldus de krant. De boten maken al sinds het begin van de jaren 2.000 de overtocht tussen Zeebrugge en de Britse haven in het noorden van Engeland. De Pride of Bruges bevaart het traject sinds 2001 en vervoert 141 bemanningsleden en 1.050 passagiers. De Pride of York is gebouwd in 1986 en ging begon in 2001 te varen tussen Engeland en het continent. Mogelijks blijven de boten vanaf van volgend jaar voorgoed in de haven. P&O zou wel de oversteek naar Rotterdam blijven behouden. Het afschaffen van de overzet zou niet alleen gevolgen hebben voor de reizigers van en naar Groot-Brittannië, maar brengt ook honderden banen in gevaar brengen. De woordvoerder van P&O bevestigt in de Britse krant niet dat het al zeker is dat de veerdienst wordt opgegeven, maar zegt wel dat er moeilijke beslissingen moeten worden genomen.

Drama voor de Westhoek

“Ik hoef er geen tekening bij te maken dat dit een ramp is voor de toeristische sector in Ieper en bij uitbreiding voor heel West-Vlaanderen”, zegt Niek Benoot van het Hooge Crater Museum in Zillebeke. “Ook voor mij persoonlijk is dit een drama. Voor de touroperatoren uit het Schotland en Noord-Engeland was de overzet de manier bij uitstek om met scholen een reis te maken naar het vaste land. Ik denk bijvoorbeeld aan Mercat Tours. Die mensen bleven dan een vijftal dagen in de regio en hielden vaak halt bij mij. Ik kan mij niet voorstellen dat die bussen naar Calais gaan rijden om dan daar de oversteek te maken. Ze zouden heel wat langer onderweg zijn, waardoor ze heel wat tijd verliezen, en met schooljongeren is dat geen evidentie. Bovendien moeten ze dan een stuk door Frankrijk, waar de douane niet de gemakkelijkste van Europa is. Of het kan in dat land net Covid-code rood zijn en staan ze daar opnieuw.”

Afwachten

Matti van Maele van Peace Village in Mesen spreekt van zoveelste klap voor de sector. “Wij hebben niet zo heel veel groepen die de overzet gebruiken, maar toch. Na corona en Brexit krijgen we nu nog dit op ons bord. Het slechte nieuws lijkt niet te stoppen voor de Westhoek op toeristisch gebied.”

Ook het provinciebedrijf Westtoer kreeg het nieuws te horen, maar wacht een officiële beslissing van P&O af. “Als het zou kloppen dan kunnen we natuurlijk niet veel doen tegen een beslissing van een privéonderneming”, zegt Stephen Lodewyck van Westtoer. “Het is echter afwachten. We zoeken naar oplossingen voor de sector, die nu al zwaar wordt getroffen door de Covid-crisis, en de mogelijkse afschaffing van de veerdienst is een van de punten die we zeker meenemen in de besprekingen.”

“Indien het zover komt, dan verliest ons land de enige bootverbinding die we nog hadden met Engeland. Ik zie maar een mogelijkheid: Vlaanderen moet zelf een veerdienst uitbouwen”, aldus nog Niek Benoot.