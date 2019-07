Moeder van Gaby Goudezeune overleden VHS

02 juli 2019

In rusthuis Huize Zonnelied in Ieper is Yolande Quatannens overleden. Ze was 94. De weduwe van Omer Goudezeune, gestorven in 1996, was destijds medezaakvoerster van het betonbedrijf in Kemmel dat de naam van haar man droeg. Ze was ook ridder in de orde van Leopold II. Het koppel had één zoon Gaby (67). Hij nam het bedrijf over, dat in 1946 door zijn vader werd gesticht, en maakte er een bloeiende onderneming van. Gaby Goudezeune was destijds ook een niet onverdienstelijk rallyrijder. De uitvaart van Yolande Quatannens vindt plaats op donderdag 4 juli om 11 uur in de Sint-Maartenskathedraal van Ieper.