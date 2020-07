Moeder en twee kindjes kunnen ontkomen na keukenbrand in appartement in Ieper LSI

12 juli 2020

14u48

Bron: LSI 5 Ieper In Ieper is zondagnamiddag een appartement op de eerste verdieping van een pand in de Haiglaan uitgebrand. Een mama en haar twee kinderen konden ontkomen, net als een man op de tweede verdieping. Het vuur ontstond in de keuken.

Rond 12.50 uur liep bij de brandweer van de zone Westhoek de melding van de brand binnen. Lang duurde het niet vooraleer de brandweermannen ter plaatse waren, want de kazerne is vlakbij. “Toch sloeg het vuur op het appartement al uit een raam”, weet Rik Vandekerckhove van de brandweerzone Westhoek. “We hadden alles snel onder controle maar de schade aan het appartement is groot. Ook enkele kamers op de tweede verdieping zullen rook- en roetschade opgelopen hebben.”

Roepende kinderen

Toen de brandweer arriveerde, was de moeder en haar twee kindjes al uit het appartement gevlucht. De vrouw liep wel lichte brandwonden op. Een man moest aan de achterkant door de brandweer van het dak gehaald worden. Net als de vrouw werd hij uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. “Ik had net gegeten en zat in de zetel”, vertelt Frederick Crop (33), die op de benedenverdieping woont. “Ik hoorde de kindjes roepen en op de gang lopen. Dat is niet hun gewoonte. Plots hoorde ik ook een brandalarm. Ik greep snel enkele spullen en maakte me uit de voeten. Gelukkig bleef mijn appartement gespaard.”

Een tiental bewoners van het naastgelegen appartement moest uit voorzorg ook even hun woning verlaten maar konden al snel terugkeren. “Ik zal toch een nachtje naar mijn vriendin in Reninge terugkeren”, bedenkt Frederic. “Alhoewel er geen schade is bij mij hangt er toch een zekere brandgeur. Beter eerst wat verluchten denk ik.”

De brand ontstond nadat in de keuken een potje met olie te lang op het vuur was blijven staan. De Haiglaan bleef ongeveer een uur plaatselijk voor alle verkeer afgesloten.