Modeontwerpster Heidi Pascal neemt deel aan Dag van de Ambachten Christophe Maertens

15 november 2019

12u51 12 Ieper Belgische ambachtslieden zetten op zaondag 17 november de deuren van hun atelier open tijdens de Dag van de Ambachten. Daarbij kan het publiek kennis maken met de kennis van vakmensen en kan het deelnemen aan heel wat activiteiten. In Ieper opent modeontwerpster Heidi Pascal haar atelier.

De Dag van de Ambachten is een nationaal evenement dat openstaat voor iedereen. “Meer dan 450 erkende ambachtslui openen hun werkplaats en dat is een unieke gelegenheid om hun werk en creaties te tonen aan het publiek, dat kennis kan maken met Belgische ambacht”, zeggen de organisatoren. Aan de Dag van de Ambachten kunnen alleen ambachtslieden deelnemen die een wettelijke erkenning hebben. De erkenning is voor de consument makkelijk herkenbaar door het logo ‘Erkend Ambacht’.

In Ieper neemt modeontwerpster Heidi Pascal deel. “Meer dan 25 jaar geleden heb ik mijn eerste bruidsjurk gemaakt”, vertelt ze. “Na vijf jaar uit de hand gelopen hobby werd het een zelfstandig beroep. Omdat ik mijn zaak naar een hoger niveau wilde tillen en meer diepgang in mijn ontwerpen en meer creativiteit wilde bereiken, heb ik een driejarige opleiding modeontwerpen gevolgd. Daarna heb ik nog een tweejarige opleiding patroontekenen, gespecialiseerd op haute couture-technieken, gevolgd.”

Wie Pascal aan het werk wik zien, kan dat zondag tussen 13 en 17 uur in haar atelier in de Capucienenstraat 61 in Ieper. Meer info op www.dagvandeambachten.be.