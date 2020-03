Modehuis Natan maakt mondmaskers voor Iepers ziekenhuis: “Mét logo. Niet als publiciteitsstunt, maar omdat mensen dat leuk extraatje vinden” Christophe Maertens

27 maart 2020

09u13 10 Ieper Het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis krijgt straks de mooiste mondmaskers van Vlaanderen. Niemand minder dan Edouard Vermeulen (63) van modehuis Natan maakt 5.000 mondmaskers en levert daarvan maandag een deel aan het ziekenhuis in zijn geboortestad. “Op die manier wil ik mijn klein steentje bijdragen om deze crisis het hoofd te bieden. Mijn dank gaat uit naar alle zorgverstrekkers.” De ouders van Vermeulen, intussen 90 en 92 jaar, wonen nog steeds in Ieper en houden zich kranig in de coronacrisis.

Ieperling Edouard Vermeulen, de ontwerper van het modehuis Natan, is momenteel mondmaskers aan het maken voor onder meer het Jan Yperman Ziekenhuis in zijn atelier in Brussel. “Ik kreeg de vraag van mijn burgemeester Philippe Close of ik het niet zag zitten om mondmaskers te stikken voor onder meer de politie”, zegt Edouard Vermeulen. “Ik vond dat wel een goed idee en na even te hebben afgestemd met de mensen in mijn atelier zijn we van start gegaan. De maskers zijn bedoeld voor de politie van Brussel, maar ik wou er toch ook maken voor andere plaatsen in Vlaanderen en dan vooral voor mijn geboortestad Ieper.”

Geen publiciteitstunt

De couturier belde naar het Jan Yperman Ziekenhuis met de vraag of ze nog mondmaskers konden gebruiken. “Die blijken meer dan welkom. Ik kan natuurlijk geen medische exemplaren maken, maar voor de vrijwilligers zijn mijn mondmaskers, die natuurlijk volgens de regels van de kunst worden gemaakt, meer dan welkom. Dat zei alvast de directeur van het ziekenhuis tegen mij.” Leuk detail: op de zwarte mondmaskers staat het logo van Natan. “Begrijp mij aub niet verkeerd, dit is geen publiciteitsstunt of zo. Ik had een paar mondmaskers aan de apothekeres hier in Brussel gegeven en die was heel enthousiast over het logo dat erop stond. Ook de directeur van het ziekenhuis vond dat een leuk extraatje. Als ik die mensen daarmee een plezier kan doen, doe ik dat graag.”

Edouard Vermeulen, die zowel koningin Mathilde als koningin Máxima tot zijn cliënteel mag rekenen, gaat maandag de mondmaskers zelf naar Ieper brengen om ze daar persoonlijk te overhandigen. “Ik moet ze anders op de post doen ofzo. Dan vind ik het fijner om ze zelf af te geven”, aldus de modeontwerper.

Gevolgen coronacrisis

Ondertussen voelt ook het modehuis de gevolgen van de coronacrisis. “In mijn atelier worden enkel nog de mondmaskers afgewerkt. Ook wordt nog gewerkt aan de collectie van volgend jaar, maar hoe het allemaal zal aflopen is maar de vraag. Alle winkels zijn gesloten, dus leveren moeten we niet meer doen. Economisch zal dit wel zijn gevolgen kennen, maar ooit zullen we wel weer aan de slag moeten. Misschien zullen we onze structuur moeten aanpassen, ik weet het niet. Laten we hopen dat dit alles snel voorbij is, voor mijn mensen die al jaren een fantastisch team vormen, maar natuurlijk ook voor iedereen.”

Edouard Vermeulen nam in 1983 het modehuis Natan over, dat in 1930 werd opgericht. De man stelde een jaar later zijn eerste collectie voor. Vermeulen opende winkels in Duitsland, Nederland en onlangs nog in Parijs. Zijn modehuis werd in 2000 benoemd tot Belgisch hofleverancier en in 2017 kreeg Vermeulen de titel van Baron. Zijn ouders wonen nog altijd in Ieper. Onlangs schonken ze nog waardevolle stukken kant aan het Yper Museum.