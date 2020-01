Mobiele werfkeet aannemer op parkeerplaats gestolen: “niets meer veilig” LSI

06 januari 2020

21u32

Bron: LSI 0 Ieper Langs de Kemmelseweg in Ieper is afgelopen weekend de mobiele werfkeet van een aannemer gestolen. De dieven scheven zowel de wielklem als het slot van de keet door en gingen er mee aan de haal. “Het jaar is niet goed begonnen”, klinkt het bij eigenaar Renato Verhaeghe.

Renato woont vlakbij op een wijk langs de Kemmelseweg in Ieper. Hij is gespecialiseerd in zink-, dak- en gevelwerken. “Voor het comfort van mij en de werknemers had ik die mobiele werfkeet ooit tweedehands gekocht van een aannemer in Alveringem”, vertelt Renato. “Op die manier konden we ’s middags in de warmte en droog onze boterhammetjes opeten. Er was ook een toiletje in geïnstalleerd. De keet zorgde niet voor meer opbrengst, het was gewoon aangenamer.” Tijdens het bouwverlof had Renato de mobiele werfkeet gepoetst en klaar gezet voor een volgende werf. Daarna had hij ze op een parkeerplaats vlakbij zijn woonplaats langs de Kemmelseweg geparkeerd. “Om geen overlast te veroorzaken in de wijk zelf plaatste ik ze daar”, vervolgt Renato. “Maar groot was mijn verbazing toen ik maandagochtend rond 10u opmerkte dat ze was verdwenen. De wielklem lag er wel nog, doorgescheven. Niet leuk om het jaar zo te starten. Die keet had me toch zo’n 4.000 euro gekost. Bovendien was ik de voorbije zomer pas het slachtoffer van een inbraak in mijn bestelwagen. Toen verdween voor wel 5.000 euro werkmateriaal.”

Veel hoop om zijn werfkeet terug te zien, koestert Renato niet meer. Toch vraagt hij iedereen nog eens uit te kijken. Zijn oproep op Facebook kan je delen. Op de keet prijkt reclame voor zijn bedrijf met zijn naam. “Wellicht is de keet al verdwenen naar Frankrijk”, vermoedt hij. “Schandalig. Wie steelt nu zoiets? Blijkbaar is niets meer veilig voor dieven. We zullen voorlopig voortaan nu wel weer in onze bestelwagen eten. En misschien moet ik me een waakhond aanschaffen.”