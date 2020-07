Minister Diependaele kent 354.000 euro toe voor de restauratie van oorlogsbegraafplaatsen: “Dit funerair erfgoed moeten we onderhouden, het vormt de basis van vredeseducatie” Christophe Maertens

09 juli 2020

19u25 0 Ieper Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) kent 354.291 euro toe voor de restauratie van oorlogsbegraafplaatsen. “Door te investeren in dit funerair erfgoed zorgen we voor een blijvende herinnering aan de twee wereldoorlogen. En daar start vredeseducatie”, zegt Diependaele.

In 2017 ondertekenden de Vlaamse regering en de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) een meerjarenovereenkomst voor restauratiewerken op 24 Commonwealth begraafplaatsen in Vlaanderen. De CWGC kan rekenen op een restauratiepremie van 3.915.39 euro, gespreid over vijf jaar.

Zeven begraafplaatsen

In 2017 startte de CWGC met dringende restauratiewerken aan enkele begraafplaatsen. In 2018 en 2019 volgde de restauratie van ommuringen van verschillende sites. Deze restauratiewerken worden in 2020 verder gezet op Minty Farm Cemetery, Hospital Farm Cemetery, Bus House Cemetery en Vlamertinghe New Military Cemetery in Ieper, het Gwalia Cemetery en Lijssenthoek Military Cemetery in Poperinge en Spanbroekmolen British Cemetery in Heuvelland. “Onroerend Erfgoed en Toerisme gaan hand in hand. Investeren in ons rijk verleden is een enorme boost voor de bouwsector, toerisme en horeca”, meent Diependaele. “Uit onderzoek is gebleken dat restauratiewerken noodzakelijk zijn om de erfgoedwaarde van de begraafplaatsen en gedenktekens te behouden, te herstellen en te versterken. Naast restauratiewerken zijn ook werken opgenomen om de toegankelijkheid voor minder mobiele bezoekers te garanderen.”

Volgende generaties

“We zijn blij dat het belang van onze begraafplaatsen en monumenten in de voormalige Ieperboog en ons werk erkend wordt”, reageert algemeen directeur van CWGC Barry Murphy. “Deze steun is van cruciaal belang voor de continuïteit van ons werk. Dit waardevolle partnerschap laat ons toe onze sites te conserveren en ervoor te zorgen dat ze een waardig aandenken zijn aan de gesneuvelde soldaten en dat ze kunnen blijven bezocht worden door de volgende generaties.”

De Commonwealth War Graves Commission werd in 1917 opgericht en verzorgt 1,7 miljoen grafstenen van mannen en vrouwen van de strijdkrachten van het Gemenebest die in de Eerste en Tweede Wereldoorlog stierven. “Vandaag blijft het werk van de commissie voortduren dankzij haar medewerkers, supporters en vrijwilligers die dit cultureel, tuinbouwkundig en architecturaal erfgoed helpen behouden en ervoor zorgen dat de verhalen van de gesneuvelden levendig blijven”, besluit Murphy.