Minister Crevits geeft weefmachineproducent Picanol 663.000 euro voor investeringen en opleidingen Christophe Maertens

29 november 2019

15u42 0 Ieper Viceminister-president en Vlaams minister van Economie Hilde Crevits kent 663.000 euro steun toe aan het bedrijf Picanol in Ieper. Daarmee kan het nieuwe investeringen doen en personeel opleiden.

Picanol is een begrip in de wereld van weefmachineproducenten. Het bedrijf heeft een wereldwijd diensten- en verkoopnetwerk en stelt bijna zevenhonderd mensen te werk. Picanol wil met ‘SmartShed’ een nieuwe assemblage opstarten in Ieper. Dat systeem laat toe mechanische aandrijfsystemen om te vormen tot elektronische aandrijfsystemen. Zo wordt het weefproces geoptimaliseerd en wordt er minder energie verbruikt. Tot nu kocht Picanol ‘SmartShed’ nog aan, maar in de toekomst wil het bedrijf die zelf produceren. Tegelijk wil Picanol een digitaal dienstverleningsmodel realiseren om klanten vanop afstand bij te staan. De Ieperse onderneming verwacht de volgende vijf jaar nog negentig extra mensen te kunnen aanwerven. De middelen van minister Crevits worden deels gebruikt voor investeringen en deels voor opleidingen van het personeel.