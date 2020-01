Minder ongevallen, maar meer zwaargewonde slachtoffers in 2019 in Ieperse regio VHS

14 januari 2020

17u43 0 Ieper De jaarcijfers van de politiezone Arro Ieper tonen geen grote verschuivingen in vergelijking met vorige jaren. Er werden wel opvallend meer verkeersovertredingen vastgesteld. Inspecteurs die in 2018 door een opleiding niet het volledige jaar konden ingezet worden, zijn daar de oorzaak van.

De politie registreerde vorig jaar 1.525 ongevallen, dat is een lichte daling in vergelijking met de 1.595 van 2018. Zes mensen stierven ter plaatse in een ongeval, tegenover vijf in 2018. Die cijfers liggen beduidend lager dan het uitzonderlijk zwart jaar 2017, toen veertien mensen het leven lieten bij een ongeval. “Al spreken de cijfers alleen over slachtoffers die ter plaatse overlijden”, zegt communicatiedeskundige Glenn Verdru. “Slachtoffers die pas later bezwijken, zijn niet opgenomen in onze cijfers.” Het aantal zwaargewonden steeg van 56 naar 65, bij het aantal lichtgewonden is er een daling, van 490 naar 412.

Grotere pakkans

Het voorbije jaar werden in de politiezone Arro Ieper 53.618 verkeersovertredingen vastgesteld, beduidend meer dan de 46.578 van het jaar voordien. “In 2018 volgde een aantal van onze mensen een opleiding waardoor ze niet het hele jaar konden ingezet worden”, verduidelijkt Glenn Verdru. “In 2019 waren die opleidingen afgelopen, wat resulteerde in meer controles en meer overtredingen.” Met andere woorden: de pakkans in de politiezone Arro Ieper is dus flink verhoogd.

Inbraken in bestelwagens

De politie registreerde ook iets minder inbraken - 396 in de plaats van 413 -, waarvan 116 tijdens het weekend. Opvallend: minder dan de helft (162 inbraken) werden ’s nachts gepleegd. De meeste inbraken (46) werden gepleegd in oktober. Het aantal diefstallen steeg licht, van 1.325 tot 1.359. Een reeks inbraken in bestelwagens van zelfstandigen zit daar beslist voor iets tussen. Het aantal feiten rond intrafamiliaal geweld blijft stijgen, van 398 naar 403.