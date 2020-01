Minder dan 1 miljoen euro schade voor Picanol Group na cyberaanval: “Losgeld werd niet betaald” Laurie Bailliu

31 januari 2020

16u44 0 Ieper Weefmachinefabrikant Picanol in Ieper werd op 13 januari het slachtoffer van een grootschalige ransomware-aanval. Sinds 20 januari werden de productieactiviteiten stap voor stap herstart. De financiële impact lijkt beperkt te blijven. “Het losgeld werd niet betaald. Op basis van de op dit moment bekende gegevens verwachten we dat deze kosten minder dan 1 miljoen euro zullen bedragen”, zegt woordvoerder Frederic Dryhoel.

De weefgetouwenproducent Picanol werd op maandag 13 januari getroffen door een hackers. Het bedrijf kreeg melding dat hun softwaresysteem was gehackt met ransomware. Daarbij vragen hackers losgeld in ruil voor een code om de computergegevens weer vrij te krijgen. De vestiging in Ieper lag volledig plat door de cyberaanval. De 1.500 werknemers zaten een week thuis wegens werkloosheid door overmacht. Naast Ieper troffen de cybercriminelen ook andere vestigingen.

Beperkte financiële impact

Het onderzoek omtrent de ransomware-aanval loopt nog en daarom kan Picanol Group momenteel geen verdere details over de ransomware-aanval bekendmaken. “De aanval veroorzaakte een ernstige verstoring van de activiteiten van de groep. Sinds maandagmorgen 20 januari werden de productieactiviteiten stap voor stap herstart. De verloren productiedagen zullen in de volgende weken en maanden ingehaald worden. Per afdeling en met het bestaande personeel wordt gekeken hoe we die verloren productiedagen kunnen inhalen. Alle verloren dagen worden zeker nog dit jaar opgelost”, laat woordvoerder Frederic Dryhoel weten.

“Hierdoor zal de financiële impact grotendeels beperkt blijven tot de kosten van de externe experts die werden ingeschakeld om de IT-systemen te herstellen. Het losgeld dat door de hackers werd gevraagd hebben we niet betaald. Het is een hectische periode geweest voor ons bedrijf. Met man en macht hebben we ‘s nachts en in het weekend doorgewerkt om een oplossing te vinden. In het kader van het onderzoek kan er niet gezegd worden hoeveel geld er werd gevraagd”, zegt Dryhoel. “Op basis van de op dit moment bekende gegevens verwachten we dat deze kosten minder dan 1 miljoen euro zullen bedragen en dus geen materiële impact zullen hebben op het bedrijfsresultaat. Het heeft een tijdje geduurd voor we de financiële impact konden inschatten. Het blijft dus eerder beperkt, maar 1 miljoen euro is nog altijd veel geld uiteraard.”

In samenspraak met de FSMA zal de handel in het aandeel Picanol op maandag 3 februari 2020 hervat worden. “Picanol Group draait opnieuw, maar we blijven voorzichtig. We zijn volop bezig met opleidingen en communicatie omtrent bijvoorbeeld phishing mails. De komende weken en maanden zal dat waarschijnlijk opgedreven worden.”