Metaalconstructiebedrijf U-Parts verdrievoudigt in een klap zijn oppervlakte: “De zoektocht naar geschikt personeel wordt de grootste uitdaging.” Christophe Maertens

08 januari 2020

16u49 0 Ieper Het Ieperse metaalconstructiebedrijf U-Parts NV, die als specialiteit aan plaatbewerking doet, breidt fel uit. Zo kocht de zaak onder meer de site van wafelbakkerij Dimabel, waar in september een hevige brand woedde. “De grootste uitdaging aan dit project wordt het vinden van personeel.”

Het bedrijf U-Parts langs de Rozendaalstraat in Ieper maakt losse onderdelen uit metaal voor verschillende soorten klanten, zoals onder meer de landbouwsector. Het gaat om stukken waarbij laswerk aan te pas komt. De firma heeft afnemers in heel België.

Tot nu bestaat U-Parts uit een site van 10.000 m², maar daar komt verandering in. “We gaan onze activiteiten uitbreiden”, zegt zaakvoerder Michel Verbrugge. “Het is onze bedoeling om naast kleine constructies, ook grotere lasconstructies te maken met bijhorende afwerking door middel van stralen, metalliseren en natlakken. Daarvoor hebben we extra gronden en gebouwen aangekocht.”

Extra productie- en opslagruimte

Het bedrijf verwerft een terrein van 4400m² net naast de huidige gebouwen. “Op die site bevond zich vroeger wafelbakkerij Dimabel”, zegt medezaakvoerder Céderic Windels. “Op 20 september woedde daar een grote brand die het gebouw volledig vernielde. De leiding van Dimabel besloot een heropstart op een andere locatie te doen. Wij konden de gronden kopen. Het is de bedoeling om die te gebruiken als extra productie- en opslagruimte.” De site moet wel nog volledig worden opgeruimd, wat nog wat werk zal vergen.

“Daarnaast konden we de hand leggen op de panden van het bedrijf Agila, wat verder in de straat”, aldus Michel Verbrugge. “De familie Lapauw, de huidige zaakvoerders van de NV Agila, herschikte hun activiteiten, wegens het gebrek aan opvolging.” Met het verwerven van de site Agila, goed voor 22.000 m², verdrievoudigt U-Parts zijn oppervlakte. “Op die manier stellen we onze toekomst veilig.”

Polen en Roemenië

“Met de uitbreiding creëren we extra tewerkstelling”, weet Michel Verbrugge. Momenteel stelt de firma zo’n 35 mensen te werk. “We zoeken zeker een tiental mensen met verschillende profielen, technisch en niet-technisch. Althans, dat is de bedoeling, want het vinden van personeel wordt de grootste uitdaging van dit project. Het is geweten dat er een krapte is op de arbeidsmarkt. Wij geven er de voorkeur aan om lokaal aan te werven, maar we zijn echter verplicht onze toevlucht te zoeken in het buitenland. Er zijn bij ons vacatures die maar niet raken ingevuld. Bovendien kijken we niet enkel meer naar het noorden van Frankrijk, want ook daar raakt het alsmaar moeilijker om geschikt personeel te vinden. Daarom richten we onze pijlen op Oost-Europa, onder meer naar Polen en Roemenië. Ik heb weet van collega’s die zelfs arbeidskrachten in India gaan zoeken.”

Het bedrijf U-Parts NV, het vroegere Vancoillie Metaalconstructie, werd in 1945 opgericht in Zillebeke. Michel Verbrugge nam de firma in 1999 over en in 2003 verhuisde de zaak naar Ieper. Medezaakvoerder Céderic Windels kwam in 2016 mee aan het hoofd van U-Parts.