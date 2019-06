Met de vingers in de aarde graven naar het verleden van Ieper Joyce Mesdag

16 juni 2019

11u47 0 Ieper Op vier plekken in Ieper kon je tijdens de Archeologiedagen in het verleden van de stad graven. Letterlijk zelfs, langs de Oudstrijderslaan kon je met je vingers in de aarde naar sporen van de Romeinen speuren. “Het is eens iets anders dan altijd maar die schermpjes, he”, lacht mama Celine Debaere.

Met de Archeologiedagen, die in héél Vlaanderen georganiseerd werden, willen het Forum Vlaamse Archeologie en de Vlaamse Provincies de Vlaamse archeologie een boost geven. “Onze bodem zit vol verhalen die verteld willen worden. Als we het publiek tonen hoe archeologie helpt deze verhalen soms letterlijk aan de oppervlakte te brengen, vergroten we de interesse voor deze boeiende wetenschap”, luidt de redenering.

In Ieper kon je de archeoloog in jezelf op maar liefst vier plaatsen bovenhalen: vlakbij de Sint-Jan-Baptistkerk kon je op zoek naar de sporen van een middeleeuwse leprozerie, een plek waar melaatsen in een afzonderlijke gemeenschap leefden. Op domein de Palingbeek kon je op zoek naar archeoloische sporen van WOI, en in het Yper Museum kon je de tentoonstelling ‘Graven in de stad’ bezoeken over de opgravingen van de oude Sint-Niklaasparochie.

Langs de Oudstrijderslaan kon je zelf met je vingers in de aarde op zoek naar sporen van de Romeinen. Archeoloog Jan De Corte vertelde de kindjes met veel enthousiasme wát ze precies zouden kunnen vinden in de grond die ze hielpen uitzeven. “Bij een archeologisch onderzoek hier vlakbij (dat gevoerd werd in aanloop naar de uitbreiding van het bedrijventerrein langs de Pilhemseweg nvdr.) hebben we enkele dingen gevonden die erop wijzen dat er in de 1ste eeuw na Christus Romeinen hebben gewoond”, zegt Jan. “We hebben daarom een hele hoop grond uitgegraven, omdat daarna te kunnen uitzeven. En daar gaan jullie vandaag bij helpen. Wat kan je vinden? Scherven keramiek, stukjes glas van vazen, misschien zelfs een stukje van een amfoor, en als je héél veel gelukt hebt zelfs een klein beeldje.”

De kindjes gingen meteen met veel enthousiasme aan de slag. Ze kregen elk een bakje met een rooster aan de onderkant, en met een waterslang spoten ze de aarde weg, om telkens scherven en stukjes over te houden. “Er zit héél veel in de grond”, zegt Jan. “We vermoeden dat de site afgebrand is, en alles dan in drie afvalputten is opgeruimd, vandaar dat er zoveel in de aarde terug te vinden is. Deze lading aarde is ideaal om voor activiteiten met kinderen te gebruiken. Want je kan kinderen géén uren laten zoeken zonder iets te vinden, iets dat in de archeologie uiteraard ook wel eens voorkomt.”

De kinderen amuseerden zich heel erg. “Kijk wat ik gevonden heb!”, riep Sien Decroix uit Kortrijk al snel. Zij was samen met broertje Tuur en zusjes Trees en Rosa komen helpen. “We doen ons best om de kinderen met heel uiteenlopende activiteiten te laten kennismaken”, zegt mam Babs Vangorp. “Zo zorgen we ervoor dat ze in véél interesse hebben. Hiervoor waren ze alvast héél enthousiast.”

Ook Henri en Marie Vandenberghe uit Vichte vonden het ene scherfje na het andere. “Het is soms een zoeken naar iets dat de kinderen leuk vinden, en waar ze enthousiast over kunnen zijn, maar dit is wel zoiets”, zegt mama Celine Debaere. “Het is eens iets anders dan altijd maar die schermpjes, he.”