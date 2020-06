Met de trein van Limburg naar de Westhoek om eerste pint te drinken na de lockdown Christophe Maertens

08 juni 2020

18u31 0 Ieper Limburger Jimmy Vandyck (32) sprong maandag in Lommel op de trein om zijn eerste pintje na de lockdown te drinken in Kaffee Bazaar in Ieper. “Het is hier gezellig en ik hou vooral van hun zwarte bieren.”

De bierliefhebber uit Limburg leerde het Ieperse biercafé Kaffee Bazaar twee jaar geleden kennen na een bezoek aan het Blackbeerfest. Op dat evenement, dat mede door Kaffee Bazaar werd georganiseerd, werden alleen zwarte bieren geschonken. Ook nu nog heeft het Ieperse café een speciale kaart vol zwarte bieren. “En dat vinden we wel heel fijn”, zegt Jimmy. De man sprong maandag op de trein in Lommel om vijf uur later – na wat vertraging - te arriveren in de Westhoek. “Ik sprak vorig week af met een vriend om in Ieper de heropening van de horeca te vieren en dat doe ik dan ook.”

Ook al in Maastricht

Kaffee Bazaar opende om 16 uur de deuren en vijf minuten later stapten Jimmy en zijn maat Thomas Goemaere uit Ieper het café al binnen. “Na mijn aankomst hebben we snel nog iets gegeten en dan zijn we in draf naar hier gestapt”, vertellen de twee. “In Limburg hebben we ook wel goede horecazaken, maar Kaffee Bazaar is heel gezellig. Het is het eerste café op Belgische bodem dat ik binnenstap sinds het einde van de lockdown. Vorige week hebben een maat en ik al wat vals gespeeld en zijn we iets gaan drinken in Maastricht, maar als ik mag kiezen dan toch liever naar Ieper.”

Om te tonen dat ze echt van zwarte bieren houden, droegen de twee bierfanaten bij wijze van grap een bordje rond de nek met het opschrift ‘Black Beers Matter’.