Menenpoort van LEGO-blokjes blikvanger in vernieuwde informatiecentrum van CWGC Christophe Maertens

24 september 2019

12u03 12 Ieper Het informatiecentrum van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) in Ieper werd volledig vernieuwd. Naast het opmerkelijk LEGO-schaalmodel van de Menenpoort, is er een unieke geluidsinstallatie te vinden die stemmen van veteranen laat horen. “Het informatiecentrum wil onze band met de Menenpoort sterker in de verf zetten.”

Sinds de opening in 2017 ontving het informatiecentrum van de CWGC in de Menenstraat meer dan 40.000 bezoekers.

“Op basis van feedback van onze bezoekers besloten wij op hun noden in te spelen, en hebben wij ervoor gekozen het informatiecentrum in de Menenstraat volledig te vernieuwen”, zegt Geert Bekaert, CWGC Directeur voor West & Centraal Europa. “Het informatiecentrum wil onze band met de Menenpoort sterker in de verf zetten. Vele mensen realiseren zich namelijk niet dat het monument werd gebouwd door de CWGC. Hier willen we verandering in brengen door meer uitleg te geven over hoe het is ontstaan en over de betekenis ervan.”

Een opvallende nieuwkomer in het centrum is het LEGO-schaalmodel van het CWGC Ypres Menin Gate Memorial, zoals de Menenpoort officieel heet. Het duurde 6 maanden vooraleer het LEGO-schaalmodel kon worden afgewerkt en het is volledig gemaakt van standaard LEGO-blokjes, uitzondering de gegraveerde panelen boven de triomfboog. Die werden op maat gemaakt zodat het opschrift van auteur Rudyard Kipling erin kon worden gegraveerd. Het schaalmodel bestaat uit zo’n 54 000 LEGO-blokjes, representatief voor het aantal namen die op het echte monument in de Menenstraat staan. Er zijn 250 LEGO-figuurtjes te zien die de Last Post-ceremonie bijwonen. Het LEGO-model, gemaakt door Jan Vanden Berghe, is geen kinderspeelgoed. “Het model is onderdeel van het nieuwe uitstalraam van het CWGC-Informatiecentrum en wil een uniek eerbetoon zijn aan de meer dan 54.000 militairen van het Gemenebest zonder bekend graf die gegraveerd staan op de panelen van het monument, dat slechts enkele meters van het informatiecentrum is verwijderd”, zegt de directeur.

Sinds september dit jaar vindt de bezoeker in het CWGC-Informatiecentrum een online geluidsarchief terug: de ‘Voices of Liberation’. “Voor het eerst kunnen bezoekers via een geluidsinstallatie luisteren naar enkele unieke ongehoorde

verhalen van veteranen en nakomelingen die hun ervaringen delen van de Bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog”, aldus Geert Bekaert “Elk van de verhalen neemt bezoekers mee op een reis terug naar de tijd van de bevrijding.”

Naast het scala aan nieuwe informatie die nu in het informatiecentrum wordt tentoongesteld, kunnen bezoekers in het centrum voordrachten bijwonen, gegeven door de Commonwealth War Graves Foundation herdenkingsgidsen. Er worden brochures voorzien om de bezoeker te begeleiden tijdens hun bezoek.

“We vertellen in ons centrum hoe de CWGC de enorme taak aanpakt van het herdenken van de 1,7 miljoen Gemenebestslachtoffers die het leven lieten tijdens één van beide wereldoorlogen, en begraven zijn of herdacht worden op één van onze 23.000 sites in meer dan 150 landen”, aldus Geert Bekaert. “Aan de hand van tot de verbeelding sprekende feiten en cijfers brengen we de schaal van ons wereldwijde werk in kaart en delen we de uitdagingen die ons te wachten staan in de toekomst.“

Hannes Leroy, medewerker in het informatiecentrum: “Samen met mijn collega Marleen, helpen wij de bezoeker bij het opsporen van informatie in onze archieven en geven meer informatie over onze begraafplaatsen en gedenktekens. “

Het onlangs vernieuwde informatiecentrum in Ieper is open voor het publiek van dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 21.00 uur. Op vrijdag en zaterdag van 10 uur tot 21 uur.

Meer informatie op: https://www.cwgc.org/visit-us/visitor-centres/ieper-information-centre.