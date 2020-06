Meester Luk neemt afscheid van kleuteronderwijs: “We hopen hem af en toe nog eens terug te zien op onze school” Christophe Maertens

30 juni 2020

16u19 1 Ieper Niet enkel voor veel kleuters en lagere schoolkinderen was het vandaag de laatste dag, ook voor meesters en juffen loopt het bizarre schooljaar op zijn einde. Meester Luk Druart (60) beleefde zelfs de allerlaatste dag van zijn carrière als kleuterleider. Zijn collega’s en de kleuters zwaaiden hem op een gepaste manier uit.



Luk Druart uit Menen begon op het einde van de jaren ’70 van de vorige eeuw aan zijn opleiding kleuterleider. “Voor een man was dat eerder ongewoon in die tijd”, zegt Luk. “Ik herinner mij dat we toen met drie mannen tussen een boel vrouwen in de klas zaten. Het was echter een beroep dat ik graag wou doen.” In 1985 begon de Menenaar als kleuterleider in de Capucienenschool in Ieper. “Ik stond jarenlang voor de derde kleuterklas, maar de voorbije 10 jaar focuste ik mij vooral op de coördinatie van kleuterzorg en ICT. Zo maakte ik de website van de school. “

Verbeterbalpen

Directeur Stijn Dujardin zorgde voor een verrassing voor Luk. “We nemen na 35 jaar afscheid in het rood”, aldus de directeur. “Rood is immers het absolute lievelingskleur van Luc. Of dat verwijst naar de rode verbeterbalpen en dus een licht trekje van ‘beroepsmisvorming’ is, weten we niet.” De kleuterleider werd deze morgen aan zijn woonplaats in Menen opgehaald met een rode Fiat 500 en in school werd hij onthaald door een haag van ‘rode’ kinderen.

“Of ik het zal missen? Echt missen misschien niet, maar ik zou wel graag af en toe nog eens een bezoekje willen brengen aan de school. In een zwart gat vallen, ga ik niet doen. Ik lees en luister naar muziek en knutsel ook graag. En als ik eens niet weet wat te doen, dan gaat mijn vrouw me wel enkele taakjes geven (lacht)”, aldus de afscheidnemende zestiger.

Eerlijke en juiste kijk

“Met het vertrek van meester Luk gaat een flinke stuk know-how verloren”, aldus de directeur. “Als enige man tussen alle kleuterjuffen voelde hij zich erg in zijn sas. Hij genoot een groot vertrouwen en met zijn eerlijke en juiste kijk op de zorgnoden van de jongste Capucientjesvriendjes was hij een stevige rots om op te bouwen. De voorbije weken probeerde hij al heel wat van zijn ervaring in ‘draaiboeken’ voor de toekomst te gieten. We vertrouwen er op dat we meester Luk af en toe nog terug zullen zien op school.”