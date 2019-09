Meer dan 80 skeletten van lepralijders opgegraven in Ieper: team van KU Leuven start DNA-analyse

Christophe Maertens

17 september 2019

16u55 2 Ieper Op de middeleeuwse leprakolonie ‘Hooge Siecken’ in Sint-Jan bij Ieper werden al zo’n 80 skeletten opgegraven. De ontdekking is opgepikt door een internationaal team van wetenschappers van onder meer de KU Leuven, dat een doorgedreven onderzoek plant over de ziekteverschijnselen van lepra.

Achter de kerk van de parochie Sint-Jan in Ieper lopen de archeologische opgravingen op zijn einde. Op een stuk grond onderzocht een team archeologen van het agentschap Onroerend Erfgoed en Momument Vandekerckhove de middeleeuwse locatie van de leprakolonie ‘Hooge Siecken’.

“Voor het eerst in Vlaanderen wordt een groot deel van zo’n domein opgegraven”, zegt archeoloog Jan Decorte van CO7, de erfgoedcel van de Zuidelijke Westhoek. “In de 11de tot de 16de eeuw was lepra een van de belangrijkste ziektes in Europa. De ziekte werd een straf van God genoemd, maar toch was het een vorm van christelijke barmhartigheid om melaatsen te helpen. Elke stad had aan de rand van zijn grondgebied wel een verblijfscentrum voor lepralijders.”

Vanaf ongeveer 1230 lag de 'leprozerie’ van Ieper op de site ‘Hooge Siecken’, langs de weg naar Brugge. Tijdens het archeologisch onderzoek werden resten van verschillende leprozenhuisjes gevonden, maar ook 80 skeletten. In de grond bevinden zich naar schatting nog enkele tientallen geraamtes.

“Wat de site uitzonderlijk maakt, is dat we zowel het gebouwencomplex en een deel van het kerkhof hebben kunnen ontgraven”, zegt archeologe Sofie Vanhoutte. “We zien al heel wat, maar een doorgedreven studie van de vondsten zal ons veel inzicht geven in hoe die mensen leefden, hoe ze werden verzorgd, hoe ze aan hun middelen kwamen.”

KU Leuven

De archeologen zijn heel blij dat het onderzoek werd opgepikt door een internationaal team van wetenschappers. “De KU Leuven hoorde van ons project en nam contact op”, aldus Vanhoutte. “De skeletten van Sint-Jan worden opgenomen in een internationaal project van de universiteit van Leuven, Cambridge en Tartu in Estland. Via DNA-analyses zal duidelijk worden of die mensen effectief lepra hadden. Je hebt immers twee vormen van lepra. Een vorm die je duidelijk kon zien, maar ook een vorm die gepaard gaat met tuberculose. Die heeft veel minder uiterlijke kenmerken.”

Met het verdwijnen van de ziekte in de 17de eeuw verdween ook de leprozerie. “Op het domein werd een vierkantshoeve met een centrale mestput gebouwd”, aldus de archeologen. “Ook daarvan zijn heel wat sporen gevonden. Tenslotte troffen we loopgraven aan en enkele shelters om te schuilen uit WO I.”

Na de opgravingen verdwijnt alles en komt er een verkaveling op het terrein.

Op zaterdag 21 september zijn er rondleidingen op ‘Hooge Siecken’ in Sint-Jan. De rondleidingen starten om 9.30 uur, 11 uur, 13.30 uur, 14.30 uur en 15 uur. Afspraak aan de ingang van de site aan de kerk van Sint-Jan. De rondleidingen zijn gratis en er moet niet worden gereserveerd, wel wordt gevraagd passend schoeisel te dragen.