Meer dan 8 miljoen euro aan coronapremies voor Ieperse ondernemers, ook stadsbestuur doet duit in het zakje Christophe Maertens

17 juli 2020

07u07 1 Ieper De afgelopen maanden heeft de Vlaamse overheid ruim 1,27 miljard euro coronapremies uitgekeerd aan 151.737 bedrijven. Iets meer dan 8 miljoen hiervan ging naar Ieperse ondernemers. “Bovenop de Vlaamse steun nam het stadsbestuur een pak maatregelen om het sociale en economische leven te ondersteunen.”

Bedrijven die verplicht moesten sluiten, konden een hinderpremie aanvragen. Daarnaast was er de compensatiepremie voor wie niet verplicht werd tot sluiting, maar door de coronacrisis wel een zwaar omzetverlies had geleden van minstens 60 procent. In totaal gaat het wat Ieper betreft om een totaalbedrag van 8.574.300 euro uitgekeerd aan 959 ondernemingen. 694 aanvragers ontvingen een hinderpremie goed voor een bedrag van 7.492.800 euro en 265 aanvragers ontvingen een compensatiepremie voor een bedrag van 781.500 euro.

Koopweekend

“Bovenop de Vlaamse steun nam het stadsbestuur een pak maatregelen om het sociale en economische leven tijdens en na de coronacrisis te ondersteunen”, zegt schepen Diego Desmadryl (Open Ieper). “Zoals het tijdelijk afschaffen van huurgelden, terrassen- en toeristentaks en parkeergelden. Verdere plannen we nog een koopweekend en zetten we volop in op beleving in alle winkelstraten aantrekkelijk te maken. Op 1 augustus, de eerste dag van de solden, wordt een avondshopping en -markt georganiseerd in het centrum. Onze lokale handelaars krijgen als eerste de kans om daaraan deel te nemen. Ten slotte krijgt iedere Ieperling in september een cadeaubon van de stad om terug te investeren in onze lokale economie. De stad maakte hiervoor 700.000 euro vrij.”