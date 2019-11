Meer armen in Ieper en dus breidt voedselbedeling uit: “Maar het is een dankbare taak” Christophe Maertens

05 november 2019

14u07 2 Ieper De stad Ieper investeert in extra ruimte voor de voedselbedeling. Daarnaast kunnen in het gebouw ook mensen in armoede worden opgevangen. “We kunnen hen helpen door hen materieel te steunen zolang ze het moeilijk hebben, maar daar stopt onze taak als stad niet”, zegt schepen van Welzijn Eva Ryde (N-VA).

Uit cijfers blijkt dat steeds meer mensen gebruik maken van de voedselbedeling. Het aantal leefloners is gestegen van 72 in 2012 tot 185 dit jaar. Het Ieperse stadsbestuur gaat voedselbedeling ’t Spoor daarom uitbreiden. “Die zit in hetzelfde gebouw als cultuurcentrum Het Perron. Daar kunne mensen die het financieel moeilijk hebben wekelijks voedsel en verzorgingsproducten ophalen”, verduidelijkt schepen van Welzijn Eva Ryde. “’t Spoor opent een paar keer per week met een vaste voedselbedeling op vrijdag. Vrijwilligers zetten zich wekelijks in om anderen in hun basisbehoeften te voorzien. Winkeliers met overschot bevoorraden ’t Spoor. Ook producten die bijna hun houdbaarheidsdatum hebben bereikt, worden door ’t Spoor ingevroren en bedeeld. Talrijke sponsors dragen het initiatief een warm hart toe. De voedselbedeling wordt goed bevraagd en heeft last van een nijpend plaatsgebrek. Daar komt de stad nu aan tegemoet.” Het pand achter het CC heeft altijd leeg gestaan. Het werd in 2017 gekocht door het OCMW. “Een derde van de ruimte zal worden gebruikt voor de voedselbedeling.”

Dankbare taak

Marleen Cottenie (67) uit Poperinge is al twintig jaar vrijwilliger. “Het is kleinschalig begonnen, maar ondertussen staan we een hele stap verder. In de begindagen vond de voedselbedeling een keer per maand plaats in een zaal. Later kregen we een klein huisje van het OCMW en nog later trokken we naar de oude politiegebouwen in Ieper. Daar was zelfs geen verwarming. We zijn op deze plek terechtgekomen dankzij serviceclub Lions Club.”

Marleen, die verantwoordelijke is, en Albert Dequidt (75), ook uit Poperinge, houden een hele taak over aan de voedselbedeling. “Het is rekken aanvullen, aankopen en afhalingen doen, maar vooral veel coördineren. Het is echter een dankbare opdracht. Gelukkig kunnen we rekenen op een grote groep vrijwilligers”, aldus Marleen.

Vluchtelingen en langdurig zieken

Daarnaast zijn de verenigingen en organisaties die zich inzetten voor mensen in armoede - Tegoare, Uit de Marge, CAW, lokale dienstencentra, Koala - al langer vragende partij voor een vaste stek om mensen op te vangen, te helpen en te begeleiden. Ieper zag een opportuniteit en kocht het pand naast ’t Spoor aan. Deze ruimte wordt nu verbouwd tot een polyvalente ruimte. Er is plaats voor een kitchenette, douches, een wasmachine en een klein kantoortje voor persoonlijke gesprekken. “Het is de bedoeling dat ook asielzoekers, vluchtelingen, invaliden, langdurig zieken of mensen die zwaar in de schulden zitten, hier terecht kunnen”, legt schepen Ryde uit. “Mensen moeten zich eerst aanmelden op de dienst Welzijn. Ze kunnen een attest krijgen, maar moeten dan wel voldoen aan enkele criteria. Om de twee weken kiezen 191 Ieperse gezinnen uit het aanbod. Ook gezinnen uit de naburige gemeenten Heuvelland, Zonnebeke en Lo-Reninge kunnen dankzij een samenwerkingsverband bij ’t Spoor terecht.”

300.000 euro

“Mensen in armoede helpen kan door hen materieel te steunen zolang ze het moeilijk hebben, maar daar stopt onze taak als stad niet”, beseft de schepen. “Met hen op weg gaan, administratief ondersteunen en op maat begeleiden naar een (betere) job, goede huisvesting en opvang is wat hen echt vooruit brengt. Deze investering geeft op beide pijlers een sterk antwoord, dichtbij de mensen zelf. Samen met de welzijnspartners kijken we uit naar de realisatie.” De verbouwingen zijn goed voor een investering van driehonderdduizend euro.