Medewerker In Flanders Fields Museum brengt verhaal van vergeten soldaten uit WO I: “Hier hebben een kwart miljoen Chinezen en Indiërs gevochten” Christophe Maertens

23 mei 2019

15u28 0 Ieper Dominiek Dendooven (48), wetenschappelijk medewerker van het In Flanders Fields Museum, heeft een boek geschreven over de Chinezen en Indiërs die meevochten tijdens WO I. ‘De vergeten soldaten van de Eerste Wereldoorlog’ zoekt het antwoord op de vraag hoe zij de oorlog beleefd hebben. “Info vinden was niet makkelijk, want de meeste soldaten waren analfabeet. Ze hebben dus geen dagboeken nagelaten.”

Wie al eens een Chinese grafsteen op een WO I-begraafplaats opmerkt - op Lijssenthoek Military Cemetery in Poperinge liggen bijvoorbeeld 35 Chinezen van het Chinese Labour Corps – staat er waarschijnlijk niet bij stil, maar tijdens WO I hebben in onze regio heel wat Aziaten gevochten. Bijna een kwart miljoen Chinezen en Indiërs stonden onder Brits bevel. Dominiek Dendooven, die als wetenschappelijk medewerker en historicus verbonden is aan de stad Ieper en het In Flanders Fields Museum, schreef een boek over deze vergeten strijders. “Ik ben al bijna twintig jaar, sinds ik in het museum werk, gefascineerd ben door het grote aantal niet-Europeanen die tijdens WO I in onze regio gevochten hebben”, zegt de auteur. “Ik heb er al een paar tentoonstellingen mee gevuld, maar daarin kun je niet het hele verhaal kwijt. Ik heb mij in mijn boek toegespitst op de twee grootste groepen niet-Europeanen die hier neerstreken. Binnen het Britse leger waren dat Chinezen en Indiërs. Ik wilde achterhalen hoe die soldaten de Eerste Wereldoorlog beleefd hebben.”

Onverwachte bronnen van informatie

Informatie vinden, bleek echter niet makkelijk. “De meeste soldaten waren analfabeet. Dat betekent dus dat ze geen dagboeken hebben nagelaten. Ik moest me daarom beroepen op dagboeken en interviews van de plaatselijke bevolking. Voor de Chinezen waren er wel een paar memoires beschikbaar. Daarvoor heb ik samengewerkt met directeur Philip Vanhaelemeersch van het Confuciusinstituut in Brugge. Hij heeft de stukken vertaald die voor mij interessant waren. Voor de Indiërs hebben we bijvoorbeeld de rapporten van de censuur in Engeland gebruikt. Ze konden zelf niet schrijven, maar dicteerden alles aan een klerk. Die post werd nagelezen door de Britten en er werd een rapport opgemaakt waarin staat wat ze naar huis stuurden. Daarnaast hebben de Duitsers meer dan honderd geluidopnames gemaakt van Indiërs die in hun krijgsgevangenkampen zaten. Tot slot hebben enkele Chinezen ook gedichten geschreven op granaathulzen.”

Sporen

In de regio zijn nog altijd sporen van de Aziatische aanwezigheid te vinden. “Het meest zichtbare zijn de grafstenen en gedenktekens, zoals het Indiaans monumentje bij de Menenpoort. Ook de door de Chinezen bewerkte granaathulzen, die populair waren in 1919, vind je nog terug.”

Hoewel fel verminderd is er ook ‘levend’ erfgoed. “De Chinezen en Indiërs gingen om met de plaatselijke bevolking en daar zijn ook kinderen uit voortgekomen. In Reningelst had je iemand die duidelijk het kind was van een Chinese arbeider en die stond in het dorp bekend als een ‘ching’.”

Doctoraat

Het boek van Dendooven is een afgeleide van zijn doctoraat over het onderwerp, maar dan voor een breed publiek. “Ik vind dit verhaal te belangrijk om er alleen maar een academisch verslag over te brengen. Iedereen met interesse in WO I of met interesse in China en India zal er zeker iets aan hebben.”

‘De vergeten soldaten van de Eerste Wereldoorlog’ is uitgegeven bij uitgeverij EPO.