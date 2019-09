Matige opkomst voor Frietrock Joyce Mesdag

08 september 2019

Het gratis festival Frietrock heeft afgelopen weekend zo’n 11.000-tal feestvierders naar het Vandenpeereboomplein gelokt. Dat is een matige opkomst, de organisatoren hadden op een 20.000-tal bezoekers gehoopt. “De slechtere weersomstandigheden hebben spijtig genoeg heel wat bezoekers afgeschrikt”, zegt Patrick Thys. “Jammer genoeg hebben we die niet in de hand. Maar ontevreden zijn we niet, uiteindelijk hebben we toch nog een mooi bezoekersaantal mogen verwelkomen.” Hoogtepunt van de tweedaagse was volgens Thys het optreden van Golden Earring. “Heel wat mensen hadden hun paraplu bij. Dat toont aan dat ze toch koste wat het kost het optreden wilden bijwonen, ook al zat het weer tegen.” Dit jaar was er voor het eerst camerabewaking op het festivalterrein, in samenwerking met het Iepers bedrijf CuComp. “Alle beelden konden we bekijken op een groot scherm vanuit de Stadsschouwburg in Ieper, van waaruit we alles coördineerden. Dankzij dat systeem kan je beelden vergroten, specifieke hoeken oproepen, enz. We zijn heel tevreden over dat nieuwe systeem, volgend jaar doen we dat opnieuw.”