Marktcafé Les Halles viert tiende verjaardag met liveoptredens en dj-sets Christophe Maertens

07 juni 2019

10u32 0 Ieper Het marktcafé Les Halles bestaat tien jaar en wil dat gepast vieren. Zaakvoerder Chris Bevernage riep de hulp in van de organisatoren van de Muzikale Dinsdagen en zet nu zelf een soort miniversie van de Dinsdagen op poten. Gedurende drie dagen vinden er optredens plaats.

“Deze zomer blaast marktcafé Les Halles tien verjaardagskaarsjes uit”, zegt uitbater Chris Bevernage. De cafébaas klopt aan bij de vzw ri4vos - de organisatie waarmee hij 20 jaar terug de succesvolle Muzikale Dinsdagen in Ieper oprichtte - met de vraag om een gratis en volks evenement uit te werken. “Gezien de normale sluitingsdag van Les Halles op dinsdag valt en er dus een leuke link en knappe knipoog naar de Muzikale Dinsdagen kon worden gemaakt, werd er een programma uitgewerkt om tijdens drie zomerse dinsdagen de zaak open te houden voor liveoptredens en DJ-sets.”

“Concreet zal er op dinsdagen 2 en 16 juli en 13 augustus telkens vanaf 20 uur tot in de vroege uurtjes gefeest worden in en vóór het café”, zegt de horecaman. “Een liveband brengt het publiek aan de kook en aansluitend verzorgt een DJ een passende afterparty.” Het programma: Ben Crabbé & The Philips + DJ Sander Nolf (2/7), MoodCollector + DJ Vetz Aksje (16/7) en Rumbaristas + DJ Bobalicious (13/8).