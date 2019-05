Mannen slaan ‘vriend’ in elkaar en riskeren celstraf Christophe Maertens

22 mei 2019

13u27 0 Ieper Voor de rechter in Ieper moeten drie mannen zich verantwoorden voor slagen aan een 37-jarige vriend. “Die man had dood kunnen zijn, want zijn neusbeentje belandde bijna in zijn hersenen.”

Ieperlingen K.V. (38) en H.H. (44) en R.S. (47) uit Diksmuide riskeren op de rechtbank van Ieper een effectieve celstraf omdat ze een vriend zwaar hebben toegetakeld. “Het was een gezellig samenzijn dat helemaal uit de hand liep.” Het slachtoffer leeft van een uitkering en zit in collectieve schuldbemiddeling. Volgens zijn raadsman beschuldigden de beklaagden hem plots van diefstal. De man vluchtte weg, maar werd in de kraag gegrepen door de daders en in een laadruimte van een voertuig opgesloten. De agressievelingen klopten de dertiger daarbij enkele tanden uit. “Later op de spoed hoorde hij dat hij dood had kunnen zijn. Zijn neusbeentje was namelijk bijna in zijn hersenen beland”, zei de advocaat, die een schadevergoeding van 10.200 euro en een contactverbod vraagt. “Mijn cliënt durft bijna niet meer buiten komen.”

Beklaagde K.V. beweert dat hij vooraan in het voertuig zat toen de slagen werden uitgedeeld. Daarvoor vraagt hij de vrijspraak. De raadsman van H.H. zei dat zijn cliënt, die al drie keer voor de correctionele rechtbank is verschenen, samen met de andere beklaagden had gedronken. “Hij heeft hoogstens een duw gegeven.” R.S. liet verstek gaan. Vonnis op 17 juni.