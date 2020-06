Man voor rechter wegens stalking ex-geliefden: beklaagde plaatst trackingsysteem op wagen slachtoffers Christophe Maertens

23 juni 2020

14u11 0 Ieper Een man staat voor de rechter in Ieper voor het stalken van ex-vriendinnen. De beklaagde plaatste een trackingsysteem op de wagen van twee slachtoffers zodat hij altijd kon zien waar die zich bevonden.

K.S. (32) uit Ieper kan blijkbaar het beëindigen van een relatie moeilijk verkroppen. Dat zegt althans de openbare aanklager op de rechtbank van Ieper over de dertiger. De man staat er terecht voor het stalken van drie slachtoffers. Met twee daarvan had hij een liefdesrelatie. Een van de dames was zelfs ooit zijn lerares op school.

Liefdesrelatie

Meester Patrick Duyck zegt dat zijn cliënte het slachtoffer werd van een hele reeks feiten. “Die twee mensen hadden ooit een liefdesrelatie, maar als die voorbij is, is het niet de bedoeling om te worden belaagd”, klink het bij de raadsman. “Die man deed dat echter toch. Zo plaatste hij een trekkingssysteem op de wagen van de vrouw. Die begreep niet hoe de man steeds in haar buurt opdook. Na een bezoek aan de garage, werd echter veel duidelijk.” Ook een tweede slachtoffer onderging net hetzelfde.

Doordrenkt met liefde

“Het gaat om een vergaand geval van belaging”, aldus de openbare aanklager, die een effectieve geldboete, een celstraf deels met voorwaarden en een contactverbod vordert. Meester Thomas Vandemeulebroucke, die de Ieperling verdedigt, vraagt voor enkele feiten de vrijspraak, en plaats andere zaken in zijn context. “Sommige dossiers zijn doordrenkt van bloed, maar hier in dit geval is alles doordrenkt van liefde”, aldus de raadsman. “Mijn cliënt was verliefd op de twee vrouwen en dacht dat hij met hen verder zou kunnen doen. Geen van de twee zagen dat echter zitten en ze beëindigden de relatie. Mijn cliënt zijn hart was gebroken. Die man was zodanig gekrenkt dat hij inderdaad verkeerde dingen deed, maar het gaat hier niet om een gestoorde gek. We hopen op opschorting van straf met voorwaarden of een werkstraf.” Met het derde slachtoffer had K.S. een werkrelatie en hij die schreef hij een anomie brief. De vrouw raakte na het lezen van de brief verontrust, maar volgens advocaat Vandemeulebroucke is het schrijven van een brief geen strafbaar feit. Vonnis op 17 juli.