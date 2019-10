Man steelt schoenen “omdat werkgever belofte niet nakomt” Christophe Maertens

07 oktober 2019

12u27 0 Ieper “Ik was boos omdat ik niet kreeg wat mij beloofd werd.” J.L. (24) uit Poperinge kreeg van de rechter in Ieper opschorting van straf voor diefstal. Hij had schoenen gestolen bij zijn werkgever en die doorverkocht aan vrienden.

De twintiger vond een job in een sportwinkel in Ieper. Hij kreeg de belofte dat hij na een tijdje verantwoordelijke zou worden voor de Ieperse afdeling van de sportzaak. Dat gebeurde echter niet en daarom begon de man spullen te stelen. Ook pikte J.L. geld. In zijn wagen werden schoenzolen gevonden en ook camerabeelden maakten duidelijk dat de man gestolen had. Volgens zijn raadsman was de man kwaad omdat de werkgever zijn belofte niet had nagekomen. De slachtoffers eisen een bedrag van meer dan 31.000 euro. “We geven de feiten toe, maar dat bedrag is schromelijk overdreven”, vindt meester Sabine Wullus, die de man verdedigt. “Volgens ons gaat het om tweeduizend euro.” De rechter had daar oor naar en begrootte de schadevergoeding op tweeduizend euro.