Man staat terecht voor het bezit van kinderporno Christophe Maertens

02 juni 2020

20u45 0 Ieper Op de rechtbank van Ieper staat een man terecht voor het bezit van kinderporno. De beklaagde kreeg eerder al een contactverbod met minderjarigen opgelegd.

W. D. moest zich in de Ieperse rechtbank verantwoorden voor het bezit van kinderporno. De zaak kwam aan het licht toen een deel van zijn ‘collectie’ op verkeerde wijze gedumpt werd in het containerpark. De man is al sinds de jaren negentig bezig met het opslaan en bewaren van foto’s, die hij vond op het internet. “Tijdens een huiszoeking kwamen honderden foto’s aan het licht”, aldus de openbare aanklager. “De beklaagde overhandigde nog enkele USB-sticks, waarop meer dan 7.000 foto’s stonden. Ik vorder een jaar cel met probatie-uitstel, een effectieve boete van 300 euro en de verbeurdverklaring van de laptop.” De man kreeg eerder al voorwaarden opgelegd, waaronder een contactverbod met minderjarigen. “Het is een jaar geleden dat ik de kinderen van familie nog zag”, vertelde hij aan de rechter. “Ik heb die jongens nooit lastiggevallen en zal dat in de toekomst ook niet doen. Daarom vraag ik om het contactverbod op te heffen. Ik laat me begeleiden en zou liever een werkstraf krijgen.”