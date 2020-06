Man riskeert jaar cel voor partnergeweld: “Ik weet dat ik een probleem heb en het spijt me” Christophe Maertens

12 juni 2020

09u19 0 Ieper Op de rechtbank van Ieper staat een 48-jarige man terecht voor partnergeweld. Het onderliggend probleem blijkt vooral het alcoholmisbruik te zijn bij de beklaagde, die nu in de gevangenis zit.

“Ik zie hem graag, maar ik heb ook mijn grenzen.” Op de rechtbank van Ieper kreeg een vrouw het moeilijk bij het voorlezen van een brief over wat er was gebeurd tussen haar en haar partner. Volgens de openbare aanklager was er recent nog incident, waarbij de politie werd verwittigd. “De man dronk van ’s morgens tot ’s avonds en werd steeds agressiever”, zei de aanklager. “Op verschillende momenten vielen er slagen en er werden ook doodsbedreigingen geuit. Een deskundige maakte een vernietigend rapport over de man.”

De aanklager vordert een celstraf van een jaar, waarvan de helft effectief. “Ook vraag ik dat de man zich verplicht laat opnemen voor zijn alcoholprobleem.” De beklaagde werd al eerder opgenomen voor zijn drankprobleem in het Heilig Hartziekenhuis in Ieper. Zijn partner laat hem echter niet vallen. “Ik zie hem graag, maar ik heb ook mijn grenzen”, zei de vrouw. “Wat er is gebeurd, wil ik niet minimaliseren, het is niet goed te praten, er moest iets gebeuren.” De veertiger erkent zijn probleem. “Ik wil er niet blijven, maar het is goed dat ik een tijdje in de gevangenis zat, waar ik kon nadenken. Ik heb er echter genoeg van en ik heb spijt van wat ik deed.”

Vonnis op 25 juni.