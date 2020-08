Man raakt van de weg af en botst tegen boom en brievenbus VHS

04 augustus 2020

16u30 8 Ieper Een 60-jarige man uit Ieper was dinsdagvoormiddag in z’n eigen stad betrokken bij een vrij zwaar ongeval. Hij raakte daarbij bewusteloos.

Het ongeval gebeurde iets voor 11 uur langs de Groenestraat op Sint-Jan, vlak bij het Jan Ypermanziekenhuis. De automobilist reed met zijn Skoda Fabia in de richting van de Pilkemseweg toen hij in een bocht naar links om nog onbekende reden de controle verloor over zijn stuur. De Skoda Fabia botste tegen een gemetselde brievenbus en wat verderop ook frontaal tegen een boom. De wagen liep daarbij grote schade op.

Geen reactie

Een buurtbewoner hoorde de klap. “Ik keek buiten maar zag aanvankelijk niks. Tot ik even later een auto bemerkte die op de groene berm stond naast de rijweg. Hij bleek tegen een boom gebotst. Samen met iemand anders heb ik het linkerportier opengemaakt. Dat kostte wel wat moeite maar uiteindelijk lukte het dan toch. De chauffeur reageerde niet, hij was bewusteloos. Er zat voor ons niets anders op dan te wachten op de hulpdiensten.” De brandweer hoefde de bestuurder niet te bevrijden. De man werd snel naar het Jan Ypermanziekenhuis gebracht. Hij liep onder meer een breuk op.