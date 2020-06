Man moet zich voor rechter verantwoorden voor slagen aan vrouw, maar zit bij politie na nieuw incident Christophe Maertens

25 juni 2020

14u44 0 Ieper Je moet het maar doen: op het ogenblik je voor de rechter moet verschijnen voor slagen aan je partner, ondervraagd worden door de politie nadat je opnieuw amok maakte met diezelfde partner

Een koppel, dat nu niet meer samen is, verscheen donderdag voor de rechter in Ieper nadat het enkele maal tot een incident kwam tussen beiden. Het is te zeggen: K.F. (30), de vrouwelijke helft van het paar, verscheen voor de rechter. Haar ex-partner M.K. moest noodgedwongen verstek laten nadat de politie hem meenam naar het commissariaat. M.K. was eerder op de dag gaan aanbellen bij de vrouw, waarbij het opnieuw uit de hand liep en K.F. de politie moest bellen. Ook op 12 augustus vorig jaar vielen er klappen, maar toen liet de vrouw zich blijkbaar ook niet onbetuigd. “Ik heb mij enkel verdedigd die dag”, vertelde de vrouw, die momenteel zwanger is., op de rechtbank. “Ik kan me niet bevrijden uit die relatie, het is moeilijk om ervanaf te geraken”, aldus de vrouw, die de vrijspraak vraagt. De openbare aanklager, die voor K.F. een voorwaardelijke straf vordert, merkte op dat het niet alleen gaat om interfamiliaal geweld, maar ook om het gebruik van cocaïne, wat wellicht aan de basis ligt van het geweld tussen de twee. “Ik heb dat slechts een keer genomen”, verklaarde de beklaagde. Voor de mannelijke helft van het koppel eist de aanklager een effectieve celstraf, ook omdat hij al eerder voor gelijkaardige feiten werd veroordeeld. Vonnis op 4 augustus.