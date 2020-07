Man met alcoholprobleem die met mes staat te zwaaien in ziekenhuis mag het aan de rechter uitleggen Christophe Maertens

10 juli 2020

05u58 3 Ieper Een man uit Ieper moet zich voor de rechtbank verantwoorden omdat hij een onthaalmedewerker van het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart met een mes heeft bedreigd.

De man, die tegenover het Heilig Hart woont, ging op 6 juni het ziekenhuis binnen en begon te zwaaien met een mes. De onthaalmedewerker schrok zicht te pletter. De vrouw leeft nog altijd in angst. De dader komt ook nu nog aan deur wuiven.

De dag van het incident liet de beklaagde zich opnemen in het ziekenhuis van Roeselare. Hij bleek zwaar gedronken te hebben, een probleem waar hij al langer mee kampt. Het was ook daarvoor dat hij zich al twintig jaar laat behandelen in het Heilig Hart. De openbare aanklager vraagt een straf met voorwaarden voor de beklaagde. “Die man moet een alcoholverbod worden opgelegd en hij moet zich verder laten behandelen”, aldus de procureur.

Volgens de verdediging verloor de man zijn houvast bij het uitbreken van de coronacrisis. “Hij kon daardoor niet meer op dagtherapie met alle gevolgen van dien”, aldus zijn raadsman. “Uiteindelijk gebeurde er niets, want de onthaalmedewerker zat achter glas.” Vonnis op 15 juli.