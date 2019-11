Man invalide aan oog na incident op fuif Christophe Maertens

04 november 2019

14u56 0 Ieper Een man die mee de security verzorgde op een fuif in zaal De Fenix in Ieper, liep na een schermutseling met een jongeman (23) een verwonding aan het oog op. Het slachtoffer kon zelfs een tijdje zijn hobby niet meer beoefenen, doedelzak spelen, omdat de druk op zijn oog dan te groot werd. De dader staat voor de rechter.

De beklaagde deed op de avond van de feiten tot twee keer toe moeilijk. Hij werd door iemand van de security de deur gewezen, maar de man wou per se nog eens naar binnen om zijn jas te halen. Daarbij kwam het tot een schermutseling waarbij de bewaker op de grond viel en een trap in zijn oog kreeg. Het slachtoffer kon drie weken niet werken en hield een permanent letsel aan het voorval over. Hij vraagt aan de rechtbank een schadevergoeding van 1.500 euro.

De dader verscheen voor de rechter voor in totaal twee feiten. Naast het geval in Ieper, was er een incident op de grote studentendoop in Kortrijk, waarbij de man het nodig vond iemand een kopstoot te geven. Voor dat feit vraagt zijn advocaat opslorping van straf, omdat er al een eerdere veroordeling was voor gelijkaardige gebeurtenissen. Voor het dossier van Ieper hoopt de verdediging dat de beklaagde psychiatrisch wordt onderzocht. De man lijdt immers aan een vreemde aandoening, waarbij hij zich moeilijk kan uitdrukken, en daardoor voor problemen zorgt. De beklaagde kwam niet naar de rechtbank, wat bij zowel de rechter als de openbare aanklager het een en ander duidelijk maakte. “Die man moet willen geholpen worden, anders heeft een aanstelling van een dokter geen nut.” De verdediging merkte op dat de beklaagde niet met opzet naar het oog mikte van het slachtoffer. “Het gebeurde in het tumult.”

Vonnis op 2 december.