Man in levensgevaar na schermutseling met ‘Carapilsbende’ aan station in Ieper Lieven Samyn en Hans Verbeke

15 juni 2019

19u09

Bron: eigen berichtgeving 198 Ieper Aan het station van Ieper is donderdagavond een 44-jarige man uit Ieper levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schermutseling. Dankzij camerabeelden konden de betrokkenen al geïdentificeerd worden. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is lopende. Een hoofdverdachte wordt opgespoord.

In de nacht van donderdag op vrijdag kwam het in de buurt van het Ieperse station tot een woordenwisseling en schermutseling tussen het slachtoffer en enkele anderen. Daarbij kwam Vincent Van Cayseele (44) met zijn fiets ten val. Hij viel met zijn hoofd hard op het asfalt maar kon zelf opnieuw recht krabbelen en naar huis rijden. Ver moest hij niet want met zijn moeder woont hij aan de achterkant van het station, op slechts enkele honderden meter van de plaats van de schermutseling. Thuis vertelde hij aan zijn moeder wat hem was overkomen en kroop in bed.

Vrijdagochtend bleek zijn toestand verslechterd en belde zijn moeder de hulpdiensten. Een MUG-team en ambulance snelden ter plaatse, zorgden voor de eerste zorgen en voerden Vincent naar het Jan Ypermanziekenhuis. Daar verblijft hij ondertussen in coma en vecht voor zijn leven. Hij liep een schedelbreuk en hersenbloeding op.

Na de vaststelling van de ernstige verwondingen in het ziekenhuis is de de politie een onderzoek gestart. Camerabeelden aan het station maakten ondertussen al één en ander duidelijk en zorgden voor identificatie van de betrokkenen die deel uitmaken van wat wel eens smalend als de ‘Carapilsbende’ wordt omschreven, mannen die vaak met een goedkoop blikje bier rond het station samentroepen. De hoofdverdachte wordt actief opgespoord om te verhoren. De recherche van de politiezone Arro Ieper zal ook de andere betrokkenen en getuigen één voor één verhoren. Ook de moeder van het slachtoffer is verhoord over de versie die haar zoon aan haar heeft verteld toen hij thuis arriveerde. Zelf kon Vincent, die geen onbekende is van de politie omdat hij af en toe ook zelf voor overlast zorgt, niet meer verhoord worden. Zijn moeder wenste geen commentaar te geven.