Man in cel na vernielingen en gooien mes naar politie LSI

03 april 2020

17u34

Bron: LSI 8 Ieper De raadkamer in Ieper heeft de aanhouding van een 46-jarige man uit Ieper met een maand verlengd. Hij zat sinds maandag in de cel na vernielingen aan wagens en woningen in Ieper afgelopen weekend.

Zondag maakte K.T. het te bont in de Doorgangstraat in Ieper. Hij beschadigde verschillende wagens en woningen en maakte amok. De politie van de zone Arro Ieper moest tussenkomen maar dat liep niet van een leien dakje. De agenten moesten de toegang tot een woning forceren. Daarna liet K.T. zich ook niet zonder slag of stoot inrekenen en maakte hij schuldig aan smaad en bedreigingen aan de politie. Hij gooide ook nog een mes naar de agenten.