Man houdt blijvende epilepsie over aan klap op het hoofd: dader riskeert bij verstek jaar cel Christophe Maertens

04 maart 2020

13u52 0 Ieper Een twintiger moet zich voor de rechter in Ieper verantwoorden omdat hij op de Vismarkt in Ieper een jongeman met een knuppel heeft neergeslagen. Het slachtoffer houdt er blijvende epilepsie aan over. De agressieveling, die ook voor drugs terechtstaat, stuurde zijn kat naar de rechtbank.

De gewelddadigheden speelden zich af op 15 december 2018 aan gewezen danscafé De Vage Belofte op de Vismarkt. G.B. (28) had er een jongeman geslagen met een knuppel. “Wat doen jonge mensen elkaar aan?”, vroeg meester Marc Decramer zich af bij aanvang van zijn pleidooi. “De beklaagde was een meisje aan het lastig vallen en mijn cliënt heeft de moed gehad tussenbeide te komen.” G.B. ging na het incident naar huis om een knuppel te halen. De agressieveling gaf zijn slachtoffer een harde klap op het hoofd, waardoor die een hersenletsel opliep. “Terwijl mijn cliënt op de grond lag, liep zijn belager weg en sprak af met vrienden om een vals alibi op poten te zetten. Hoe laf kun je zijn? Een van de ‘getuigen’ heeft echter zijn mond voorbij gepraat.”

Voor het slachtoffer zijn de gevolgen niet min. “Die man, die nog school loopt, heeft epilepsie opgelopen en zal daar waarschijnlijk voor de rest van zijn dagen mee af te rekenen hebben”, zei meester Decramer. De student moet pillen nemen en raakt soms moeilijk uit zijn woorden. Ook moest hij zijn rijexamens met zes maanden uitstellen.

Cannabis aan minderjarigen

G.B. moet zich ook verantwoorden voor de verkoop van cannabis, ook aan minderjarigen. Hij werd in Frankrijk betrapt en ook in Middelkerke werd een wagen staande gehouden waar vermoedelijk G.B. inzat. De inzittende kon echter vluchten. Ook in deze zaak werd drugs verkocht aan minderjarigen. De openbare aanklager merkte op dat de beklaagde al vijf keer voor de politierechtbank is verschenen en drie keer voor de correctionele rechter. Nu riskeert hij voor de drugsfeiten zes maanden cel en een boete van achtduizend euro en voor het geweld en verboden wapenbezit een jaar cel. Vonnis op 6 april.