Man gooit messen naar politieagenten en bespuwt hen: 3 jaar cel geëist voor poging doodslag Christophe Maertens

17 september 2020

15u23 0 Ieper 29 maart van dit jaar blijkt voor enkele politiemensen van de zone Arro Ieper een dag om nooit te vergeten. Die dag gooide bij een interventie een man twee messen naar de inspecteurs en spuwde hij ook nog eens in hun richting terwijl hij dacht corona te hebben. De agressieveling staat nu voor de rechter waar hij drie jaar riskeert voor poging doodslag.

Bij de in Ieper wonende Congolees T.K. sloegen die dag de stoppen blijkbaar goed door. De man stormde de Stationsstraat in en schreeuwde zijn woede uit tegen alles en iedereen die het wou horen. Hij gooide met vuilnisbakken en stampte en bonkte tegen een wagen die in de straat reed. “Ik zat nog in mijn auto en toen ik uitstapte, begon die man op mijn wagen te kloppen”, aldus de automobilist. “Ik probeerde daarop weg te rijden, maar door de werken in de straat lukte dat niet gemakkelijk.” Ondertussen riepen verschillende getuigen de politie ter hulp.

Speciaal arrestatieteam

“Toen de man de combi opmerkte, klopte hij op het voertuig terwijl hij luid begon te roepen dat hij iedereen zou doden”, aldus meester Thomas Vandemeulebroucke, die het op de rechtbank van Ieper opneemt voor de politiemensen. De agressieveling vluchtte naar zijn appartement. Toen vijf agenten de trap opkwamen om de man in de kraag te grijpen, gooide hij de deur open en wierp een mes naar buiten, dat rakelings naast een inspecteur de muur in vloog. Even later gooide hij, toen de politie opnieuw buiten was, nog een mes in hun richting. Naar de inspecteur die het dichtst stond, spuugde hij meermaals, terwijl hij later verklaarde dat hij er op op dat moment van overtuigd was dat hij corona had opgelopen. De verdachte moest ten slotte overmeesterd worden door een speciaal arrestatieteam.

Assisen

Voor de rechter moet de Congolees zich nu verantwoorden voor poging doodslag, weerspannigheid, bedreigingen en het overtreden van de coronaregels. Het openbaar ministerie vordert drie jaar cel, deels voorwaardelijk. “We mogen geluk spreken dat we niet voor assisen staan”, zuchtte de openbaar aanklager.

“Mijn cliënt is door het lint gegaan omdat hij gestresseerd was door de lockdown en omdat hij dacht dat hij corona had”, aldus meester Kristof Gheysen, die het opneemt voor de beklaagde. “Hij was van plan eten te kopen, maar vond geen geld. Daarop begon hij te flippen.” De beklaagde bekent een aantal feiten, maar ontkent de poging doodslag. “Mijn cliënt zag toen hij het mes gooide niemand in de gang staan. Het gaat om een kleine ruimte en ik begrijp niet dat er op dat moment vijf politiemensen in zouden hebben gestaan.”

Vonnis op 14 oktober.