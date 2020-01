Man gewond na alweer zware klap langs de Kemmelseweg VHS

31 januari 2020

16u30 32 Ieper De bomen langs de Kemmelseweg in Voormezele bijven het zwaar te verduren krijgen. Vrijdagnamiddag gebeurde daar opnieuw een zwaar ongeval. Een auto raakte er van de weg af en sloeg te pletter tegen een boom. De bestuurder raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde rond 13 uur, toen een automobilist die in de richting van Ieper reed rechtdoor reed op een plek waar de rijbaan uiterst licht een knikje naar links maakt, een paar honderd meter voorbij het kruispunt met de Vierstraat. De Lancia Ypsilon botste rechts tegen een boom, in de groenstrook tussen rijweg en fietspad. Door de klap tolde de wagen en plofte hij met de achterzijde tegen de volgende boom in de rij. Die knakte af. De kleine Lancia belandde op z’n zij. De brandweer moest flink wat knipwerk doen om de bestuurder uit het wrak te kunnen halen. De man, Willy S. (68) uit Ieper, was bij bewustzijn, maar lichtgewond. Hij werd naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de Kemmelseweg plaatselijk een tijdlang afgesloten.

Kwalijke reputatie

Veertien dagen geleden, op donderdag 16 januari, gebeurde een gelijkaardig zwaar ongeval langs de Kemmelseweg. Ter hoogte van Elzenwalle raakte toen een vrachtwagen van Bofrost van de weg af. Het voertuig ramde enkele bomen en ging over de kop. De chauffeur raakte zwaargewond. En in het verleden gebeurden langs de fraai aangelegde weg, die uitnodigt om snelheid te maken, ook al vele tientallen ongevallen. Het maakt dat de Kemmelseweg bij politie en hulpdiensten een kwalijke reputatie heeft.