Man duikt in Vestingen om aan politiecontrole te ontsnappen en verdwijnt spoorloos VHS

06 augustus 2020

21u02 24 Ieper De brandweer heeft donderdagavond een tijdlang gezocht naar een man die in de Vestingen was gedoken, omdat hij om één of andere reden niet gecontroleerd wilde worden door de politie. De man verdween onder water en is sindsdien spoorloos.

Het incident deed zich voor in de Oudstrijderslaan, waar vorige week nog een BMW uitbrandde van een echtpaar uit Ruddervoorde. De politie hield daar een man tegen die ze aan een controle wilde onderwerpen. De man in kwestie was daar kennelijk niet mee opgezet, want ineens nam hij de benen en sprong hij in het water van de Vestingen. Daarna was hij niet meer te bespeuren.



De politie riep snel de hulp in van de brandweer. Die zocht geruime tijd in en boven het water. Er werd ook gekeken in de rioleringen, maar van de man werd geen spoor meer gevonden. Mogelijk is hij kunnen ontkomen, in het andere geval is hij verdronken. Waarom de man, wiens identiteit gekend is bij de politie, zich aan de controle wilde onttrekken, is niet bekend.