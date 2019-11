Man die zijn vader doodstak, blijft in de cel VHS

23 november 2019

15u09 0 Ieper Cedric V. (30) uit Boezinge, de man die op 25 juli zijn 55-jarige vader doodde met zes messteken, moet twee maanden langer in voorhechtenis blijven. Dat heeft de raadkamer in Ieper beslist. Het onderzoek is nog niet afgerond.

De feiten speelden zich af toen Ghislain V., een gekende aannemer uit Elverdinge, op 25 juli van dit jaar voor de zoveelste keer een handje ging toesteken bij werken aan het alleenstaand huis in Boezinge waar zijn zoon en diens vriendin wonen. Vader en zoon zouden samen een plantenbak metselen, aan de voorzijde van het huis langs de Molenstraat. Maar om een nog onbekende reden ontstond plots een ruzie. Cedric V. raakte daarbij zo uitzinnig van woede dat hij een mes greep en zijn vader doodde.

Onderzoek loopt nog

De 30-jarige man werd onmiddellijk na de feiten opgepakt en zit sindsdien in de cel. Intussen is op vraag van de onderzoeksrechter een psychiatrisch en toxicologisch onderzoek uitgevoerd, ondermeer om na te gaan of de dader, die veel spijt heeft van zijn daden, handelde onder invloed van verdovende middelen. Er loopt ook een moraliteitsonderzoek.