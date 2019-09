Man die vader vermoordde, moet minstens twee maanden langer in de cel blijven VHS

24 september 2019

19u13 0 Ieper De raadkamer van Ieper heeft dinsdag de aanhouding van Cedric V. (30) uit Boezinge met twee maanden verlengd. V. stak op 25 juli zijn 55-jarige vader door met zes messteken. Het onderzoek is nog lang niet afgerond.

Ghislain V., een gekende aannemer uit Elverdinge, ging die dag een handje toesteken aan het huis in Boezinge waar zijn zoon en diens vriendin wonen. Eerder had de man er ook al vele uren gesleten, tijdens de fraaie renovatie van de alleenstaande woning. Op 25 juli zouden ze samen een plantenbak metselen, aan de voorzijde van het huis langs de Molenstraat. Om nog onbekende reden ontstond plots een ruzie, waarop Cedric V. een mes greep en zijn vader doodde.

Onderzoek volop bezig

Na de feiten werd op vraag van de onderzoeksrechter een psychiatrisch en toxicologisch onderzoek uitgevoerd bij Cedric V. Dat laatste moest duidelijk maken of de 30-jarige man, die veel spijt heeft van zijn daden, onder invloed van verdovende middelen was op het moment van de feiten. Er loopt ook een moraliteitsonderzoek en er worden nog volop getuigen verhoord in het dossier. In dat opzicht is het niet ongebruikelijk dat de aanhouding met twee maanden wordt verlengd, in de plaats van met één maand.