Ieper

De 27-jarige man uit Izegem die donderdagavond in Ieper op de loop ging voor een politiecontrole , heeft zich twee uur lang verborgen in een riool. Daarna liftte hij naar huis. Verwondingen aan zijn blote voeten deden hem de das om. De man had bovendien een goeie reden om niet gecontroleerd te willen worden.