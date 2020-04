Man die drugs over Ieperse gevangenismuur gooide nu zelf in de cel LSI

07 april 2020

17u32

Bron: LSI 1 Ieper De raadkamer van Ieper heeft dinsdag de aanhouding met een maand verlengd van een man die vorige week drugs over de muur van de gevangenis in Ieper gooide.

De strenge coronamaatregelen betekenen voor gevangenen dat ze geen bezoek mogen ontvangen. Iets de gevangenismuren binnensmokkelen, lukt dus ook niet meer waardoor er creatiever te werk gegaan moet worden. Vorige donderdag kon de politie H.N. betrappen toen hij drugs over de muur van de gevangenis in de Elverdingestraat in Ieper gooide. Hij werd opgepakt en aangehouden. De raadkamer heeft nu die aanhouding verlengd.