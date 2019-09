Man beweert enkel cannabis te gebruiken als kinderen niet thuis zijn Christophe Maertens

10 september 2019

09u26 0 Ieper Een 35-jarige man uit Ieper verscheen voor de rechter in Ieper omdat hij ervan wordt beschuldigd vanuit zijn woning cannabis te hebben verkocht. Bij een huiszoeking in januari van dit jaar troffen de speurders cannabis, een weegschaaltje en zakjes om de drugs in te stoppen. Hij staat terecht voor bezit en verkoop van cannabis.

De openbare aanklager stoorde zich eraan dat de man om de week zijn kinderen bij zich heeft terwijl er zijn woning cannabis aanwezig is. De procureur vorderde tegen beklaagde een celstraf van een jaar met uitstel en een geldboete, deels met uitstel. “Dat is wat overdreven”, reageerde meester Herman Baron, die L.H. verdedigt. “Die straf staat niet in verhouding met wat mijn cliënt in bezit had van cannabis.” L.H., die al 15 jaar cannabis gebruikt, zegt zich wel te kunnen vinden in voorwaarden. De man beweerde ook dat hij enkel cannabis gebruikt in de week zijn kinderen niet bij hem zijn. Vonnis op 14 oktober.