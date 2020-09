Man belaagt en slaat zijn eigen moeder Christophe Maertens

24 september 2020

17u40 0 Ieper Een 27-jarige man uit Ieper staat voor de rechter omdat hij zijn moeder sloeg en haar belaagde. Eerder had hij tegen zijn vader feiten gepleegd.

De moeder van de twintiger zei op de rechtbank van Ieper dat ze geen klacht tegen haar zoon wou indienen, maar dat het eerder een schreeuw om hulp was toen ze alarm sloeg. De beklaagde nam drugs en viel zijn moeder voortdurend lastig voor geld. De openbare aanklager vorderde een celstraf met voorwaarden en een effectieve geldboete tegen de man. “Ik heb een slechte periode gekend waarbij ik met schulden zat”, verdedigde de beklaagde zich. Inmiddels is hij in behandeling in het Heilig Hartziekenhuis in Ieper. “Het gaat nu tamelijk goed met mijn zoon, er waren geen nieuwe feiten van geweld meer”, verklaarde de moeder op de rechtbank. “Geweld tegen uw ouders kan niet, dat kan u twee jaar cel kosten”, voegde de rechter daar nog aan toe.

Vonnis op 22 oktober.