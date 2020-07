Man (73) steekt jonge kerel met mes in de buik na discussie: slachtoffer niet langer kritiek Hans Verbeke

26 juli 2020

13u44 6 Ieper Een discussie tussen twee mannen in een woning langs de Brugseweg in Ieper is zaterdagavond zwaar uit de hand gelopen. Eén van hen, Jan S. (73), stak de andere met een mes in de buik. Het slachtoffer raakte daarbij levensgevaarlijk gewond.

De precieze aanleiding voor de discussie is nog onduidelijk, maar zaterdagavond kregen twee mannen het met elkaar aan de stok in een klein flatgebouw langs de Brugseweg in Ieper. De twee kennen mekaar maar zijn geen vrienden. De jongste kwam er bij iemand in het gebouw op bezoek en liep ook de 73-jarige bewoner Jan S. tegen het lijf.

Slachtoffer strompelt naar buiten

Buiten kwam het tot een zware discussie tussen de twee mannen. Jan S. ging na verloop van tijd weer binnen in zijn woning. De jonge kerel die in de discussie betrokken was, trapte echter de deur in en ging ook naar binnen. Er volgde een schermutseling waarbij bewoner Jan S. een mes greep en daarmee de jongeman in de buik stak. Het zwaar bloedende slachtoffer strompelde naar buiten en zocht op straat naar hulp.

In de buurt hoorde men het slachtoffer, geen onbekende van het gerecht, in paniek roepen. Omwonenden zagen hoe de jongeman op straat in elkaar zakte. Op dat moment kwam net een wijkinspecteur langsgereden. Het slachtoffer kreeg ter plaatse de dringendste zorg toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde aanvankelijk in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. Bewoner Jan S., die niet gekend is bij politie en gerecht, werd gearresteerd en zijn woning verzegeld. De onderzoeksrechter zal beslissen of de man wordt aangehouden.